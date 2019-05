von Andreas Lang

Die Geburtstagsgäste und Glückwünsche schienen beim 90. Geburtstag von Klara Mayer fast unendlich zu sein. Im Dauertakt klingelte das Telefon und viele Freunde, Bekannte und Familienmitglieder ließen es sich nicht nehmen ihrem „Klärchen“ zum Ehrentag persönlich zu gratulieren. In diese Gratulantenschaar reihten sich auch Pfarrer Ulrich Hund und Bürgermeister Georg Riedmann ein.

Rückblick auf ein bewegtes Leben

Die Jubilarin blickte mit wachem Geist auf ein bewegtes Leben zurück, das mit viel Arbeit auf der Landwirtschaft verbunden war. Als geborene Rock kam Klara Mayer am 25. Mai 1929 in Hepbach zur Welt. Im Jahre 1954 heiratete sie ihren Mann Karl Mayer und zog zu ihm auf den Hof nach Wangen bei Markdorf. Mit ihm gemeinsam feierte sie 2004 die goldene Hochzeit, wenige Jahre später verstarb dieser leider. Neben der Arbeit auf der Landwirtschaft zog Klara Mayer drei Söhne und eine Tochter groß und erfreut sich über zwei Enkelkinder. Trotz schwerer Arbeit war und ist Klara Mayer eine Frohnatur und noch bis zum heutigen Tag Top-Fit. Vor sechs Jahren zog die Jubilarin in die Markdorfer Hauptstraße. Dort versorgt sie ihren Haushalt alleine und fährt noch gerne Auto.

Pfarrer Ulrich Hund lobte Klara Mayer als treue Kirchgängerin, die kaum einen Sonntags-Gottesdienst ausfallen lässt und den Glauben tief in sich trägt. Als Hobby haben es ihr Kurzreisen und Wochenendreisen mit dem Bus angetan. Ihr hohes Alter führt die Jubilarin, auf die viele frische Luft und das viele Arbeiten sowie fröhliche Lebenseinstellung zurück. Bis zum heutigen Tag lässt es sich nehmen, ihrem Sohn auf der Landwirtschaft in Wangen auszuhelfen und bei jedem Wetter in die Reben zu gehen. „Unser Klärchen ist einfach ein tolles Vorbild“, sind sich ihre Freundinnen einig.