Nach vier Jahren lädt der Kirchenchor Bergheim-Hepbach erneut zu einem großen Konzert ein. Am Sonntag, 27. Oktober werden die 30 Sänger aus den beiden Markdorfer Teilorten in der Bergheimer St.-Jodokus-Kirche Kompositionen von Vivaldi, Bach und Händel singen. Dabei werden sie durch einige Gastsänger ergänzt und von einem eigens dafür zusammengestellten Projektorchester begleitet.

Probenwochenende und viele zusätzliche Treffen

„Momentan sind wir beim Feinschliff“, erklärte Simone Müller, Dirigentin und musikalische Leiterin des Kirchenchors. Nach einem Probenwochenende in Bad Waldsee, nach einer Vielzahl zusätzlicher Chortreffen, zusätzlich zur wöchentlichen Probe am Montag, sitze der Vivaldi. Der Chor habe diesen ohnehin schon einmal gesungen. „Und alle waren offensichtlich so begeistert davon, dass vieles noch gut in Erinnerung war“, erklärte Simone Müller. Solche Begeisterung habe angesteckt.

Das Programm Johann Sebastian Bach: „Air“ aus der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur; Georg Friedrich Händel: „Air“, 1. Satz aus der Hymne „I will magnify thee“; Georg Friedrich Händel: „Laudate pueri Dominum“ Die Solisten Irene Mattausch (Sopran), Leonie Wolfram Milanez (Sopran) und Caroline Müller (Alt).

Händels durchaus anspruchsvolles „Laudate pueri Dominum“ mit seiner Fünfstimmigkeit in manchen Sätzen und seinen teils schwierigen Koloraturen konnte davon zehren. „Es war schon eine Menge Spaß dabei“, versicherte Karl-Heinz Kreidler, Chorsänger und Vorsitzender des Kirchenchors.

„Dirigentin weiß zu begeistern“

An einem ließ Kreidler keinen Zweifel: Außer der überaus ansprechenden Musik, ihrem freudvoll barocken, ja mitreißenden Grundton, auf den Chorleiterin Müller beim Zusammenstellen des Programms besonderen Wert gelegt habe, beflügele noch etwas die Sänger. „Der Grund dafür liegt in der Person unserer Dirigentin“, sagte Kreidler. „Sie weiß uns zu begeistern – und auch herauszufordern.“

Beim letzten Konzert reichte der Platz nicht aus

Das Resultat ist bekannt. Beim letzten großen Konzert des seit 1976 vereinten Kirchenchors von Bergheim und Hepbach reichten in St. Jodokus die Bänke nicht aus, sodass zusätzliche Stühle in die Kirche gebracht werden mussten. Der Chor hat seine treuen Anhänger; seine Konzerte locken aber auch immer viele Musikfreunde aus der Region an.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Eintritt frei.