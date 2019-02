Der Kirchenchor Bergheim-Hepbach hat seine Dirigentin Simone Müller außerordentlich geehrt. Seit 18 Jahren leitet sie die 31-köpfige Singgemeinschaft. Davor hat Simone Müller sieben Jahre lang selber in dem gemischten Chor mitgesungen. „Laut Ehrungsverordnung des Diözesan-Cäcilienverbands ist da keine besondere Würdigung vorgesehen“, zitierte der Vorsitzende Karl-Heinz Kreidler bei der jüngsten Generalversammlung den Bescheid aus Freiburg. „Auch auf unsere ausdrückliche Nachfrage nicht“, fügte der Chorvorsitzende schmunzelnd an. Der Vorstand sei sich dennoch einig, dass das große Engagement Simone Müllers eine Urkunde wert sei. "Die hat unser Kreativ-Team entworfen", erläuterte Kreidler, als er das Dokument der sichtlich gerührten Dirigentin überreichte.

"Wir sind sehr wohl in", erklärte Simone Müller. Anders könne sie sich den Zulauf des vergangenen Jahres gar nicht erklären. Sechs Sängerinnen und Sänger hätten sich fürs Mittun im Bergheim-Hepbacher Kirchenchor entschieden. Einige hätten längere Zeit pausiert und wohl gespürt, dass ihnen was fehle, nun seien sie wiedergekommen, wie zum Beispiel Willi Bochtler. Mit ihrem "Wir sind in" nahm Dirigentin Müller Bezug auf die düsteren Prognosen von Karl-Heinz Kreidler. Der hatte in die Presse-Meldungen der vergangenen Monate geblickt, in denen der Abgesang der Männer-, aber auch der Kirchenchöre skizziert wird. "Grund dafür ist nicht bloß der fehlende Nachwuchs", so Kreidler, "vielfach finden sich keine Chorleiter mehr". Lateinisch singen, Auftritte an Fest- und Feiertagen statt Familienzeit, alternative Freizeitangebote, nicht zuletzt: Kirche überhaupt "sind nicht in" – so oder so ähnlich tönten die Argumente, werde jemand zum Mitsingen in einem Kirchenchor angesprochen. Immerhin, räumte Kreidler, schließlich ein, "zeitigt unsere persönliche Ansprache in Bergheim, in Hepbach denn doch einigen Erfolg".

Dazu beitragen dürfte die besondere Gemeinschaft des Chors, analysierte Simone Müller. Und Pfarrer Ulrich Hund ergänzte später, dass es wohl auch am Repertoire liegen könne, das viel breiter sei, als üblich.