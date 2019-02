von Mona Lippisch

Um Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen zu entlasten, hat die SPD landesweit eine Initiative ins Leben gerufen – mit dem Ziel, den Kitabeitrag abzuschaffen. Auch die örtliche SPD hat bereits Unterschriften für das Vorhaben gesammelt. "Es gibt einen Flickenteppich an Gebühren, Staffelungen und Leistungen. Jedes Kind hat das gleiche Recht auf frühkindliche Bildung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern", begründet Peter Sieger, Vorsitzender der SPD-Ortsgruppe Markdorf, die Gründung der Initiative.

Hans-Peter Sieger, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Markdorf, setzt sich für die Abschaffung der Kita-Gebühren ein. | Bild: Jörg Büsche

Einkommensschwache Familien seien trotz sozialer Staffelungen von Kita-Gebühren überdurchschnittlich hoch belastet. "Fallen die Beiträge für Kindergärten und Kitas weg, fördert dies das gesellschaftliche Teilhaben und Bildungschancen von allen Kindern, ganz ohne Herabsetzung", sagt Sieger.

Eltern befürworten Antrag

Kristina Dietrich ist Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Markdorfer Kindergärten. Auch sie weiß, dass es einige Familien gibt, die sich einen Kindergartenplatz nicht leisten können. Deswegen lobt Dietrich die Initiative: "Ich denke, ich spreche für alle Eltern, wenn ich sage, dass ich kostenfreie Kitaplätze begrüße." Für Dietrich steht die soziale Gerechtigkeit dabei im Vordergrund. "Auch wenn es für geringverdienende Eltern die Möglichkeit gibt, einen Antrag auf Befreiung der Kosten bei der Stadt zu stellen wäre es um einiges einfacher, wenn die Kosten für alle wegfallen", sagt sie.

Aktuell gibt die Stadt für die Finanzierung ihrer Kinderbetreuungseinrichtungen jährlich rund 6,7 Millionen Euro aus. Das gibt Klaus Schiele, Hauptamtsleiter der Stadt Markdorf, auf Nachfrage bekannt. Die Elternbeiträge machen rund 17 Prozent aus, also etwa 810 000 Euro. "Diesen Betrag bekommen die Kommunen beim Wegfall der Kita-Gebühren vom Land erstattet", weiß Hans-Peter Sieger und verweist dabei auf das Gesetz.

1,8 Millionen Euro vom Land

Vom Land gibt es für die Markdorfer Kindergartenförderung derzeit rund 1,8 Millionen Euro im Jahr. Hauptamtsleiter Klaus Schiele betont, dass die Stadt schon jetzt Ermäßigungen oder den Verzicht der Gebühren ermöglicht. "Entsprechende Anträge werden vertraulich gehandhabt und im Einzelfall einer Lösung zugeführt", sagt Schiele. Er betont auch, dass die Stadt der politischen Willensäußerung der SPD nicht vorgreifen wolle.

Neben finanzieller Unterstützung wünscht sich Jens Oschmann, Schulleiter der Pestalozzischule, zudem die Pflicht zur vorschulischen Erziehung. "Es gibt so viele Eltern auf unserer Schule, die ihre Kinder gar nicht in den Kindergarten schicken", sagt Oschmann. Zum einen seien die Kosten ein Problem, zum anderen würden Eltern nicht die Dringlichkeit sehen, die hinter der vorschulischen Erziehung liegt. "In Baden-Württemberg müsste es grundsätzlich möglich sein, früher oder später kostenfreie Kitaplätze anzubieten. Ich würde es dann sehr begrüßen, wenn der Besuch eines Kindergartens für alle Kinder zur Pflicht wird."