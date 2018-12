Seit einigen Tagen ist der Garten des Pestalozzi-Kindergartens in Markdorf gesperrt. Ein rot-weißes Absperrband trennt den Spielplatz vom restlichen Teil des Außenbereichs. Der Grund für diese Sperrung ist eine Vorsichtsmaßnahme, die mit einem Fund zusammenhängt. Am vergangenen Dienstag wurde vom Personal ein Huhn mit einer blauen Füllung im Garten entdeckt, in dem die Kinder normalerweise spielen.

Stadtverwaltung nimmt Fund ernst

"Das Personal hat mit höchster Aufmerksamkeit gehandelt und sofort die entsprechenden Schritte eingeleitet", teilt Hauptamtsleiter Klaus Schiele mit. "Es geht darum, den Fund ernst zu nehmen." So wurde in Absprache mit dem Veterinäramt das Huhn zu einer entsprechenden Untersuchungsstelle nach Aulendorf gebracht und der Garten entsprechend behandelt, um eine Verunreinigung durch Keime zu verhindern.

Derzeit wartet die Stadtverwaltung auf das Ergebnis der Untersuchungen. "Wir möchten keine Vermutungen anstellen, solange wir keinerlei Erkenntnisse vorliegen haben", sagt Schiele. Die Außenbereiche der Kindergärten werden jeden Morgen bei einer Begehung kontrolliert. "So einen Fall hatten wir allerdings noch nie", sagt Klaus Schiele. Der Vorgang sei der Polizei zur Kenntnis vorgelegt worden.

Eltern sind verunsichert

Auch wenn für die Kinder keine Gefahr bestand und sie den Vorfall nicht mitbekommen haben, sind die Eltern besorgt. Wie kam das Huhn, bei dem es sich um ein Suppenhuhn gehandelt haben soll, in den Garten? Wurde es absichtlich dort abgelegt oder hat es ein Tier hingeschleppt? "Da machen wir uns Gedanken und viele Eltern sind verunsichert", sagt Kristina Dietrich, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Markdorfer Kindergärten.

Die Eltern seien über einen Aushang im Kindergarten über den Vorfall informiert worden, Dietrich steht in engem Kontakt mit der Stadtverwaltung. Der Elternbeiratsvorsitzenden ist es wichtig, die Sache nicht zu dramatisieren, aber sie möchte das öffentliche Bewusstsein schärfen: "Es geht darum, sich zu überlegen, was man wo auslegt und wo es landen kann." Der Garten bleibt gesperrt, bis das Ergebnis der Untersuchungen vorliegt.