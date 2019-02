Der Schachklub Markdorf hat die "Oberschwäbische Schachjugend" am Samstag zu einem Turnier eingeladen. 40 Spieler zwischen sechs und 17 Jahren maßen sich in der Mensa der Jakob-Gretser-Grundschule an den Brettern mit den 64 Feldern. Der Markdorfer Verein hat damit das dritte Turnier in der noch bis Mai dauernden Jugendturnierserie 2018/19 ausgerichtet. Die nächsten Treffen sind in Leutkirch, Lindau und Bregenz. „Sinn der Serie ist es, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst frühzeitig Turniererfahrung bekommen“, erklärte Dieter Knödler, Vorsitzender des Markdorfer Schachclubs.

Julian spielt gegen Deniz, wobei Julian gerade am Zug ist. | Bild: Jörg Büsche

Natürlich standen Väter und Mütter bei den Tischen, um ihrer Tochter oder ihrem Sohn beim Spielen zuzuschauen. Und bei mancher Partie sammelten sich sogar noch mehr Zuschauer an. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich da packende Spiele auf den Brettern abspielten. Solche Spannung gab es vor allem in der A-Gruppe, die sich aus den fortgeschritteneren Spielern zusammensetze.

"Bisher bin ich zufrieden mit dem Turnier. Wettkämpfe machen mir Spaß. Auch weil es gut ist, wenn man eine Partie gewinnt."Charlin, neun Jahre | Bild: Jörg Büsche

Wohingegen in der B-Gruppe der oberschwäbischen Jugendturnierserie die Anfänger gegeneinander antreten. Letztere gilt es denn auch etwas intensiver zu betreuen bei einem Jugend-Turnier. „Wir wollen ja auch nicht, dass sich jemand frühzeitig frustrieren lässt“, erklärte Dieter Knödler. Dass das Verlieren einfach mit dazu gehört, sei eine immens wichtige Erfahrung. Die es freilich in manchen Fällen eher behutsam zu vermitteln gilt, damit keine Tränen laufen. Keinen Grund zum Weinen hatten indes die Markdorfer Spieler: Erik Bravo Granström erreichte einen sehr guten dritten Platz. Und auch die übrigen fünf stellten Dieter Knödler überaus zufrieden.

"Bis jetzt habe ich einmal gewonnen und einmal verloren. Beides gehört dazu. Ich spiele jetzt seit vier Jahren Schach. Insgesamt war ich jetzt schon auf 15 Turnieren."Jeremy, neun Jahre | Bild: Jörg Büsche

Gerald Dahm, der die Jugend des Allgäuer Schachclubs Weiler nach Markdorf begleitet hat, schwört auf die positiven Folgen des Schachspiels. Das Brettspiel sei ein Reifebeschleuniger. Kinder und Jugendliche üben sich in Geduld. Sie lernen „Probleme mit dem Kopf zu lösen – und nicht mit Händen und Füßen“. Und das Schachspielen sei ein Katalysator für schulischen Erfolg, versichert Gerald Dahm. „Wer Schach spielt, wird in der Regel deutlich besser in Mathematik.“

Ob die jungen Turnierteilnehmer am Samstagnachmittag ihre Schulnoten im Kopf gehabt haben, ist wohl eher zu bezweifeln. Die neunjährige Charline zumindest war nach Markdorf gekommen, weil sie gerne gewinnt, wie sie selber erklärte. Das mag bei den meisten eine gewisse Rolle gespielt haben. Ganz offensichtlich ging es ihnen aber auch einfach nur ums Spiel, um möglichst geschickte Züge in kniffligen Situationen. Das jedenfalls lässt sich aus der erstaunlichen Konzentriertheit der zum Teil doch recht jungen Spieler schließen.

Adrian Kaz (von links), Raphael Bucker, Udo Durach, Jan Fuchsloch, Erik Bravo Granström und Hannah Zell haben beim Schach-Jugendturnier Oberschwaben Süd erfolgreich abgeschnitten. | Bild: Privat

Junge Schachspieler sind laut Martin Zebandt, dem Kreisjugendleiter der Schach-Region Oberschwaben Süd, die von Sigmaringen bis Bregenz reicht, „ganz normale Kinder und Jugendliche“. Eben dieser Umstand aber erschwere das Ausrichten von Turnieren. „Wir konkurrieren an den Wochenenden mit anderen Wettkämpfen“, bedauert Martin Zebandt und nennt als Beispiel den Fußball. Ins Gehege gerate man sich indes auch mit der Musik. Einen Vorteil habe der Schachsport jedoch – zumindest gegenüber dem Kicken oder dem Ski-Fahren, so Kreisjugendleiter Martin Zebandt: „Wir spielen bei jedem Wetter.“