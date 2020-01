Im März 2019 wurde sie feierlich eingeweiht: die Mittlere Kaplanei. Das Gemeindehaus der katholischen Pfarrei St. Nikolaus in der Kirchgasse ist seitdem eine Anlaufstelle für die gesamte Seelsorgeeinheit. Nach einer mehrjährigen Planungsphase wurde das aus drei Teilen bestehende Gebäude von 2016 bis 2018 modernisiert.

Pfarrer Ulrich Hund (links) und Gebhard Geiger freuen sich über den Anklang, den die Mittlere Kaplanei nach ihrer Wiedereröffnung gefunden hat. | Bild: Jörg Büsche

Umbau der Mittleren Kaplanei kostete 3,4 Millionen Euro

Unter anderem bekam es einen deutlich größeren Gemeindesaal, moderne Sanitäranlagen und eine zeitgemäße Gebäudetechnik. Außerdem entspricht das Haus seitdem den Anforderungen des Brandschutzes. Gekostet haben die Veränderungen am Gebäude rund 3,4 Millionen Euro. Etwa ein Jahr nach der Wiederbelebung der Kaplanei – die ersten Konzerte und Theateraufführungen waren bereits im Dezember 2018 veranstaltet worden – lautet die Frage: Wie wird das quasi neue Gemeindehaus von den Bürgern angenommen?

Die Zahlen haben ihn selbst überrascht, sagt Gebhard Geiger. Als Vorsitzender des im vergangenen Mai aufgelösten Baufördervereins und Baubeauftragten der Pfarrgemeinde war er maßgeblich an den Planungen beteiligt. Noch leitet Geiger den Bauausschuss, der sich erst in einigen Monaten auflösen wird, wenn das Vorhaben endgültig abgerechnet ist. „Von Oktober 2018 bis jetzt waren es 404 Belegungen.“ Gezählt wurden alle Veranstaltungen im großen und im kleinen Saal der Mittleren Kaplanei.

Daten und Fakten über die neue Kaplanei Das aus drei unabhängigen Teilen bestehende historische Gebäude in der Markdorfer Kirchgasse wurde von grundlegend saniert und im Jahr 2019 wiedereröffnet. Sanitäre Einrichtungen, eine moderne Haustechnik, Brandschutzmaßnahmen und die Barrierefreiheit zählen zu den wichtigsten Veränderungen durch die Sanierung. Für diese Veränderungen hat der Markdorfer Architekt Gerhard Lallinger die Planung übernommen. Neben dem großen Saal unter dem Dach mit 130 Stühlen, einem Bühnenraum, einer Küche und Garderobe gibt es einen kleineren Saal mit 36 Sitzplätzen. Die ursprünglich mit 2,1 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten beliefen sich auf 3,4 Millionen. 2,8 Millionen kommen aus Kirchenmitteln, 300.000 Euro trägt die Stadt. 345.000 Euro kamen durch Spenden zusammen. Zudem wird mit einem fünfstelligen Zuschuss von der Denkmalbehörde gerechnet. Vom ursprünglichen Plan, in der Mittleren Kaplanei auch Büroflächen anzubieten, wurde wegen der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt abgesehen. Es entstanden zwei Wohnungen mit 100 und 90 Quadratmetern, die nun beide vermietet sind.

Vereine, Gemeindegruppen und Familien nutzen das Gebäude

Konzerte, Vereinsversammlungen, Treffen von Gemeindegruppen wie etwa dem Chor oder der Katholischen Frauengemeinschaft aber auch Vermietungen für Familienfeste finden ihren Niederschlag auf dem mehrseitigen Ausdruck der im Pfarrbüro geführten Tabelle. Nur die Ministranten werden nicht mitgezählt. Haben die doch den Ministrantenkeller für ihre Treffen. „Rein statistisch ist die Kaplanei mehr als zwei Drittel der Zeit belegt“, erklärt Gebhard Geiger.

Und Hausherr Pfarrer Ulrich Hund erzählt: „Die Frau Kreutter, unsere Bibliothekarin freut das, denn sie sagt, es sei immer jemand im Haus.“ Wobei sich die Leiterin der Gemeindebücherei zwischen den Regalen kaum allein fühlen dürfte. Denn die Zahl der Nutzer in der neuen Bibliothek ist aufs Doppelte angestiegen. „Vor allem junge Familien kommen zu uns“, weiß Pfarrer Hund. Einen Grund für den überraschenden Besucheranstieg ist für Hund die „schönen Atmosphäre unserer Bücherei“. Sie sei um einiges freundlicher als vor dem Umbau des Gebäudes.

Gerhard Lallinger, der verantwortliche Architekt, beim Besuch unter dem Dach der Kaplanei während der Bauphase. | Bild: Jörg Büsche

Der BUND, das Christliche Bildungswerk Markdorf und die „Klangwelt Rittersaal“ laden in den großen Gemeindesaal ein, um ihr Publikum zu erreichen. So ist aus dem katholischen Gemeindehaus eine wichtige Säule des Markdorfer Kulturlebens geworden. „Was wir ablehnen, sind Veranstaltungen, zu denen die politischen Parteien einladen“, erklärt Gebhard Geiger. Selbst, wenn die Themen interessant seien – man möchte weiterhin unparteilich bleiben.

Auch weitere Pfarreien der Seelsorgeeinheit nutzen Mittlere Kaplanei

Sehr beliebt als Treffpunkt sei die Mittlere Kaplanei auch für Gruppen aus den weiteren fünf Pfarreien der Seelsorgeeinheit. Die anfängliche Neugier auf die neue Architektur sei längst gestillt – und trotzdem streben kirchliche Gruppen noch immer in die Markdorfer Kirchgasse. Dass die Kaplanei so zentral liegt, ist ein Argument. Doch zentral war sie bereits vor dem Umbau. Nun aber sei sie barrierefrei und biete einiges an technischem Komfort, sagt Geiger.

„Uns freut auch der Zuspruch von städtischer Seite“, erklärt Geiger. Wenn sich der Gemeinderat im großen Saal trifft, wenn eine Besucherdelegation aus der Partnerstadt Ensisheim in der Kaplanei empfangen wird und wenn die viel besuchten Impulsmahlzeiten im Obergeschoss stattfinden, deute das darauf hin, dass die Mittlere Kaplanei angenommen wird und ein wichtiges Element im Kreis der Stadt ist.