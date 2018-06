Markdorf – Ende des 12. Jahrhundert aus dem Sandstein gemeißelt, scheinen die Felsenhäuser von "Cliff Palace", jener größten Siedlung im "Mesa-Verde-Gebiet südwestlich von Denver für die Ewigkeit gemacht. Eindrucksvoll sind die farbigen Bilder in "The New America's Wonderland". Einem Bildband, den die "National Geographic Society" herausgegeben hat. Und den Katja Latussek gerade zu retten versucht. Das heißt ganz so dramatisch ist es nicht bestellt um dieses Buch. "Wir haben da schon wesentlich mitgenommenere Exemplare", schmunzelt die ehrenamtliche Helferin in der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). Immerhin: die Felsbehausungen der Ureinwohner von Cliff Palace beziehungsweise die Seite mit den Fotografien hat es aus dem Buchblock gelöst. Das Blatt lag nur noch lose darin.

Für Katja Latussek gehört dies freilich noch zu den geringsten Problemen. Sie schlägt den Bildband an der entsprechenden Stelle vollständig auf – und fährt mit der feinen Spitze eines eigens für diese Zwecke hergestellten Klebers behutsam durch die Falz.

Auf ihrem Arbeitsplatz zwischen Kopierer und Buchannahme reihen sich etliche weitere Bände. Fast alle haben kleine Papp-Winkel in ihre Buchblöcke geklemmt. "Das sind keine Lesezeichen, sondern Abstandhalter, damit die frisch eingeklebten Blätter einzeln trocknen können und nicht mit den Seiten davor oder danach zusammenkleben", erklärt Katja Latussek.

Seit vier Jahren schon kommt sie jeden zweiten Donnerstag im Monat in die BZM-Bibliothek, um Bücher zu reparieren. "Sofern das sich noch lohnt", schränkt sie ein. Manche Bände seien durch so viele Hände gegangen, derart ramponiert, dass sie einfach ausgesondert werden. Vergriffene und trotzdem oft ausgeliehene Bücher werden jedoch wieder instand gesetzt. "Was mir ungeheuer viel Spaß macht", erklärt Katja Latussek, die beruflich viel am Computer sitzt. Um so lieber mache sie in der Bibliothek "etwas mit den Händen, bei dem ich dann auch das Ergebnis meiner Arbeit sehen kann."

Zum Beispiel bei "Die wilden Strolche machen Rabatz". Ein Bilderbuch, das seine kleinen Leser wohl animiert hat, den Strolchen nachzueifern. Hier hat sich der Bucheinband gänzlich von den Seiten gelöst. "Das passiert öfter bei Kinderbüchern", erklärt die Buch-Retterin. Sammeln sich nicht allzu viele solcher schweren Fälle an, schafft Katja Latussek an einem Vormittag gut ein Dutzend Reparaturen. Ob die gelungen sind, zeigt die Probe. "Ich nehme die frisch eingeklebten Seiten und hebe das Bruch daran hoch", erklärt sie, führt's auch vor – und freut sich, als die Probe gelingt.

Die BZM-Bibliothek Die öffentliche Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf hat aktuell knapp 3200 Nutzer, davon sind rund 1750 Nutzer externe "Kunden", also keine Lehrer oder Schüler. Im vergangenen Jahr wurden 194 488 Medien ausgeliehen, 2016 wurden 190 821 Ausleihen gezählt. Die Bibliothek hat insgesamt 65 921 Medien im Bestand, neu angeschafft wurden im vergangenen Jahr 4311 Medien. Man kann sich sowohl herkömmliche Bücher als auch CDs, DVDs und Zeitschriften ausleihen. Die mit Abstand meisten Bücher werden aus dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur ausgeliehen. Informationen im Internet:www.bzm-markdorf.de

