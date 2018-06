Bei schönstem Wetter blieben die Markdorfer Katholiken nicht unter sich. Denn wie in jedem Jahr nutzten Besucher aus den fünf Schwesterpfarreien den Anlass, um einen Besuch in der Gehrenbergstadt zu machen. "Was wohl auch an der guten Atmosphäre bei unserem Pfarrfest liegt", so vermutete Willi Bochtler, Vorsitzender des Pfarrgemeinerats in der Markdorfer Seelsorgeeinheit.

Interessierte Festbesucher konnten sich bei einer Führung durch die Mittlere Kaplanei ein Bild von den Bauarbeiten machen. Die Kosten für die Renovierung und die Sanierung steigen um rund 300 000 Euro. | Bild: Jörg Büsche

Der "Endspurt" war im übertragenen Sinne gemeint. Das Bild aus dem Bereich des Sports spielte auf den Umstand an, dass nach zwei Jahren Bauzeit die Komplett-Sanierung und der Teilumbau der "Mittleren Kaplanei", dem Gemeindehaus der St.-Nikolaus-Gemeinde, seine letzte Phase erreicht hat. "Wir sind im Plan", erklärte Gebhard Geiger, der Vorsitzende des Baufördervereins, "und sehr wahrscheinlich können wir die Mittlere Kaplanei ab September auch wieder benutzen." Zu verdanken sei das dem Engagement etlicher Unterstützer. Seine eigene Rolle dabei verschwieg Geiger vornehm, dafür stellte er die gute Arbeit des Bauleiters Architekt Gerhard Lallinger heraus. Der Zimmermanns-Meister Andreas Beck, ebenfalls einer der maßgeblichen Unterstützer des Projekts, führte gestern Interessierte durch die Kaplanei.

Kosten steigen auf 3,4 Millionen Euro

Sportliche Ambitionen wurden durchaus verfolgt beim Pfarrfest. Daran ließ der Bauförderverein keinen Zweifel. Schließlich schlagen Modernisierung und Renovierung mit 3,4 Millionen Euro zu Buche, 300 000 Euro mehr als urprünglich veranschlagt. Nun strengen sich die Förderer noch mehr an, um ihr ursprüngliches Spendenziel von 290 000 Euro noch zu übertreffen. Nur so können die gestiegenen Lasten für die Gemeinde gemindert werden.

Jedes Schweineschnitzel, jeder Fleischkäse, jeder Wurstsalat, jedes Stück Kuchen, das gestern gegessen wurde, trugen zur Finanzierung ebenso bei wie jedes gekaufte Tombola-Los – mit vielen gespendeten Gewinnen. Zusätzlichen Anschub für den Endspurt versprach sich der Bauförderverein von einem gemalten Spendenaufruf, den Peter Elbs liebevoll gestaltet hatte. Vom Küchenteller bis zum Kaffeautomaten, vom Akkuschrauber bis zum Bücherregal, die Markdorfer können allerlei für die Mittlere Kaplanei spenden.

Begleitet wurde das gut besuchte Pfarrfest von der Markdorfer Stadtkapelle, die Reiner Hobe dirigiert hat. | Bild: Jörg Büsche

Bei allem eifrigen Spendensammeln kam Eines indes nicht zu kurz, auf das Pfarrer Ulrich Hund besonderen Wert legte: "Die Begegnung in der Gemeinde". So präsentierte sich die Frauengemeinschaft und die Ministranten lockten mit duftenden Waffeln an ihren Stand.

"Mich beeindruckt, wie Alt und Neu aneinander angepasst worden sind."

Markus Bergmann, Manager

"Die fachliche Kompetenz spricht hier aus vielen Details."

Harald Betting, Liegenschaftsamt

Dieser ist nun offen. Die Arbeiten wurden zu einem größeren Unterfangen, weil die erhebliche Senkung aufgefangen werden musste und die Statik so verändert werden musste, dass unter dem Gebälk ein schallgedämmter Saal für 120 Personen samt Bühnenraum entstehen konnte. Kaplaneigebäude: Hier gibt es zwei Wohnungen. In Gemeindenutzung bleibt ein kleinerer Saal, ein Archivraum und die Bibliothek der Pfarrgemeinde. (büj)

