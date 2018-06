Wenn Otto Waalkes am Donnerstag, 26. Juli, anlässlich des Open-Air-Festivals der Markdorfer Stadtkapelle auftritt, ist er gerade 70 Jahre alt geworden. Generationen sind mit dem wohl bekanntesten Ostfriesen und seinen Witzen aufgewachsen – Otto ist eine norddeutsche Erfolgsgeschichte. Mehr als 16 Alben, sechs Filme ("Otto – der Film" ist nach wie vor einer der erfolgreichsten deutschen Filme), Bestseller-Bücher sowie diverse Fernsehshows gehören zu seiner Bilanz. Kein Wunder also, dass der Komiker in diesem Jahr seine Autobiografie "Kleinhirn an alle" auf den Markt gebracht hat. Darin erzählt Otto freiwillig von Höhe- und Tiefpunkten, von den glücklichsten und den glanzvollsten Momenten, ohne die peinlichsten und traurigsten auszulassen.

Nach Markdorf kommt Otto Waalkes aber nicht mit seiner Biografie, sondern mit den Friesenjungs. Die Friesenjungs zählen seit Jahren zum Allerfeinsten, was die deutsche Musikszene zu bieten hat. Die meisten von ihnen sind als Produzent und Sidemen erfolgreich und haben mit diversen internationalen Künstlern weltweit getourt. Mit Otto spielen die Friesenjungs seit Sommer 1992, das Debüt fand in einem kleinen Club in Berlin statt – auf Anregung von Horst Wendlandt, der 2002 verstorbenen Filmproduzentenlegende. Seitdem haben die Friesenjungs Millionen von Zuschauern live begeistert, unter anderem bei "Rock am Ring". Ob Dustin Hoffman, die Prinzen, Udo Lindenberg oder DJ Bobo – sie haben diese Künstler begleitet, auch wenn sie spontan auf die Bühne kamen. Und spontan muss man gerade bei Otto immer sein. Der SÜDKURIER verlost zweimal zwei Freikarten für den Auftritt am 26. Juli.

Die Verlosung Sie möchten zwei Freikarten für den Auftritt von "Otto und die Friesenjungs" am Donnerstag, 26. Juli, in Markdorf gewinnen? Der SÜDKURIER verlost zwei mal zwei Eintrittskarten und das Mitmachen ist ganz einfach. Sie wählen die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 26 (ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent, Mobilfunktarife können abweichen). Bitte nennen Sie das Stichwort „Otto“, Ihren Vor- und Nachnamen sowie die komplette Wohnanschrift und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist am 23. Juli um 12 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Freikarten werden ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen) und müssen in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Hauptstraße 4, in Markdorf abgeholt werden. Bitte Ausweis nicht vergessen. Viel Glück!

