von Andreas Lang

Bei der Leimbacher Narrenzunft Hugeloh läuft es rund. Die Narrenzunft ist mit ihren 165 aktiven und 151 passiven Mitgliedern sowie 54 Kinder der größte Verein im Stadtteil Riedheim. „Wir bremsen schon bei der Aufnahme, eigentlich wollen wir auch nicht mehr wachsen“, erklärt Zunftmeister Thomas Wagner.

Daher nehme man nur Neumitglieder auf, die in Markdorf und deren Ortsteilen wohnen. Aber auch hier gebe es bereits eine Warteliste.

Zunft braucht mehr Platz

Mit der Zunftstube im Hepbacher Vereinshaus sowie mit dem Lagerraum komme man durch die große Mitgliederzahl und Festlichkeiten, wie beispielsweise den Seniorenball, an die Kapazitätsgrenze, erläuterte Wagner.

„Wir haben 54 Kinder, da wird es mit dem Raum schon mal eng, insbesondere die Lagerkapazität ist begrenzt, wenn es darum geht Bastelutensilien und andere Kinderartikel zu Lagern, hier wären wir für eine Unterstützung dankbar“, wandte sich Wagner an Ortsvorsteher Hubert Roth und Bürgermeister Georg Riedmann.

Beide versprachen sich diesem Thema anzunehmen, allerdings mit dem Hinweis, die Erwartungen sollten nicht all zu hoch gehängt werden.

Mehr Beteiligung angemahnt

Bezüglich der Festlichkeiten sei man auf dem Erfolgsweg, auch die Konzeptänderung beim Stadtfest mit Programmerweiterung und Hüttenanbau trage langsam Früchte, freute sich der Vorsitzende.

Bedauerlich fand der Narrenchef, dass die ansonsten bis Dato guten Beteiligung bei auswärtigen Narrensprünge im Jahr 2018 nicht befriedigend gewesen seien. „Hier appelliere ich an euch, dass ihr euch an diesen Narrensprüngen wieder vermehrt beteiligt, da die anfallenden Buskosten für unsere Vereinskasse erheblich sind“, so der Zunftmeister.

ANR-Frühjahrskonvent in Leimbach

Als nächste größere Herausforderung stünde am 13. April der Frühjahrskonvent des Alemannischen Narrenrings (ANR) an. Dieser werde von den Hugelohs in der Leimbacher Mehrzweckhalle ausgerichtet. Bei den turnusmäßigen Wahlen standen die Mitglieder hinter ihrem Zunftmeister Thomas Wagner und Schriftführerin Katja Dauner, beide wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zahlreiche Ehrungen überreicht

Ehrungen der Zunft erhielten die Mitglieder Simon Paul, Christian Kessler, Jamil Marchoud, Susanne Metzger, Johannes Städele und Marco Szczensny jeweils eine Hugeloh-Ehrenurkunde von Zunftmeister Thomas Wagner überreicht.

Für 25 Jahre treue erhielt Monja Veeser eine Hugeloh-Armbanduhr als Dankeschön.

Als Gründungsmitglied und für seine über 40-jährige Treue erhielt „Fuzzi“ Josef Sauermann die goldene Hugeloh-Ehrennadel vom Zunftmeister an sein Rever geheftet.

Eine außergewöhnliche Ehrung wurde Karin Spinnenhirn zuteil, sie war der Zunft fast drei Jahrzehnte lang eng verbunden, davon zwei Jahre als Zunftrat und 14 Jahre als Vizezunftmeisterin.

Die Mitglieder folgten dem Vorschlag des Zunftrates einstimmig, Karin Spinnenhirn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Für die Ehrung durch den ANR ließ es sich Präsident Augustin Reichle nicht nehmen, die engagierte Mitglieder Jürgen Fandre mit dem ANR-Hästräger-Orden und Katja Dauner den ANR-Ehrenhästräger-Orden mit Silberkranz zu überreichen.