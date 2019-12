„Gesellenstück“ steht auf dem Schild. Außerdem wird der Name derjenigen verraten, die den Sessel gemacht hat. Doch wenn das Möbel im Schaufenster des Raumausstattergeschäfts in der Kreuzgasse sprechen könnte, es würde viel mehr erzählen. Von der Mühe die Hannah Burdack verwandt hat, damit es so prächtig dasteht. Von den Hoffnungen und Zielen einer jungen Raumausstatterin, aber auch vom Verlauf der Gesellenprüfung vor der Handwerkskammer in Sigmaringen.

Für die Abschlussprüfung galt es, eine Koje zu gestalten

Im Rückblick kann Hannah Burdack gelassen davon erzählen, wie es war, für die Abschlussprüfung als Raumausstatterin eine Koje zu gestalten. „Wir hatten nur vier Tage Zeit“, erklärt die 21 Jahre alte Markdorferin. Vier Tage, um das nach vorn offene Geviert aus Pressspan wohnlich einzurichten. „Mein Ziel war Wohnzimmeratmosphäre, gemütlich, aber auch eine gewisse skandinavische Frische.“

Den frischen Eindruck vermittelte die Farbe Türkis, für die Hannah Burdack sowieso „ein Faible“ hat, wie die 21-Jährige erzählt. Hinzu kam ein leichter Silberschimmer, dazu ein flauschiger Teppich in Beige.

Sessel der Großmutter komplett neu aufgebaut

Im Zentrum aber stand der Sessel. „Ein Erbstück von meiner Großmutter“, erklärt die Raumausstatterin. Ihn galt es komplett neu aufzubauen. Eben das hat Hannah Burdack in ihrem Ausbildungsbetrieb, Wohnhandwerk Fischer in Markdorf, gelernt: die Kunst, allen Elementen Halt, Festigkeit zu geben, dabei die verwendeten Materialien so aufeinander abzustimmen, dass sie beim Hineinsetzen weiche Bequemlichkeit vermitteln – und das auf Dauer.

Beste im Kammerbezirk, Zweitbeste beim Landeswettbewerb

Sorgfalt, Geschick, handwerkliche Solidität, überdies ihre Kreativität, die Hannah Burdack bei der Gestaltung der Koje bewiesen hat, waren sicherlich Bewertungskriterien für die Prüfungskommission der Handwerkskammer. Hannah Burdack schnitt als Klassenbeste ab, mithin auch als Beste im Kammerbezirk Bad Saulgau. Was das heißt, stellte sie nun neuerlich unter Beweis. Denn beim Landeswettbewerb des Deutschen Handwerks in Bad Saulgau vor wenigen Wochen wurde sie zweite Landessiegerin.

Markdorf Der 17-jährige Dennis Wagner ist leidenschaftlicher Heimwerker. Seine Projekte stellt er in seinem Blog vor und teilt sie bei Instagram Das könnte Sie auch interessieren

21-Jährige will nun ein Studium beginnen

Die Idee, nach ihrem Abitur eine Ausbildung als Raumausstatterin zu machen, sei ihr beim Spaziergang durch die Stadt gekommen – als sie am Schaufenster von Wohnhandwerk Fischer vorbeigegangen ist. Ihr Praktikum dort festigte diesen Wusch. Doch nun soll es weiter gehen. Hannah Burdack will studieren: „Transportation Interior Design“ – die Ausstattung von Fahrzeuginnenräumen.