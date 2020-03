Timo Wopp ist anspruchsvoll. Beim Auftritt im Theaterstadel erklärte der in Berlin lebende Kabarettist seinem Publikum: „Ich will kein Vogelschiss sein in der Geschichte – der Abendunterhaltung.“ Kein kleines Licht in einer Zeit, da sich vermehrt dunkle Gestalten mit finsteren Plänen herumtreiben. Vor allem Männer, sagt Wopp, „weiße Männer mit viel Einfluss, Macht und noch mehr Geld“. Bestes Beispiel: der US-Präsident, der sich beständig in seiner vermeintlichen Opferrolle suhlt. Wopp nennt die einschlägigen Skandale und Taktlosigkeiten.

Wenn Clowns regieren, falle es schwer, witzig zu sein

Damit steht auch schon Wopps neues Kernthema auf dem Tapet. Wenn Clowns regieren, wenn die Zeitläufe so bizarr sind, dass man das entsetzte Lachen gar nicht mehr unterdrücken kann, dann falle es schwer, witzig zu sein, beklagt der Kabarettist. Konsenskabarett ganz ohne Spitzen und Hiebe gegen Politik oder Wirtschaft sei auch kein Ausweg. Das klinge rasch nach Käßmann, Gauck und Konsorten. „Ich hab‘s mit Gemüse-Kabarett versucht.“ Doch scheint ihm Humor auf Kosten von Obst noch nicht ausgereift.

Männer-, Vater- und Opferrolle

Bei all dem Lamentieren über den schweren Stand des Humors rührt und träufelt Kabarettist Timo Wopp allerlei in sein Programm, erinnert, zitiert, greift wieder auf und zieht beständig Themenfäden aus. Indem er etwa von uncoolen Mütterwitzen auf die Gebärfreudigkeit junger Frauen in Berliner Szene-Stadtteilen kommt. Schon ist er wieder bei der Männer-, Vater-, Opferrolle. Alte weiße Männer gehen gar nicht – ebenso wie junge. Um das zu kaschieren, geht man also ins Tattoo-Studio.

Was heute noch schick ist, gilt bald als No-Go

Doch wehe! Was eben noch als schick und cool angesagt gilt, ist bald schon als No-go. So wie demnächst das heute bejubelte dritte Kind oder heute die an den Kopfschmuck von Hirschen erinnernde Tätowierungen oberhalb des Gesäßes. Ebenso problematisch wie ein A...-Geweih gestalte sich der Humor auf Kosten von Minderheiten. „Mir wurde das neulich beim Besuch im Hallenbad bewusst.“ Jeder erscheine dort tätowiert. Er, Timo Wopp, sei Anwärter auf den Platz in einer Museumsvitrine – als letztes untätowiertes Menschenexemplar. So viel aber ist sicher: Wopps Witz ist alles andere als museal.