Markdorf hat gerufen – wiedereinmal offenbar. „Wenn Markdorf ruft, dann komme ich“, erklärt Jürgen Becker. Sein Schmunzeln dabei ist durchs Telefon zu hören. Zehn Mal sei er bestimmt schon im „Theaterstadel“ aufgetreten, so schätzt der Kabarettist aus dem Rheinland. Bundesweit bekannt für seinen Alternativ-Karneval, für seine Fernsehauftritte und seine Radiosendungen, die die Fans dank digitaler Technik ja nicht allein im Sendebereich des WDR empfangen können.

Von Landschaft und vom Theaterstadel angetan

Warum er immer wieder nach Markdorf kommt? Hier könne er Arbeit und Urlaub verbinden. Die Landschaft gefällt dem Kölner. Fast noch mehr gefällt ihm sein Arbeitsplatz: die Bühne im Theaterstadel. „Einmalig in Deutschland, so liebevoll gemacht – und die vielen schönen Details“, schwärmt Jürgen Becker vom barock anmutenden Ambiente.

Zweideutigkeit des Programm-Titels kein Zufall

„Volksbegehren“ heißt das neue Programm, mit dem er am 28. September im Stadel auftritt. Die Zweideutigkeit des Titels sei kein Zufall, sondern Absicht. „Weil das Begehren in der Politik eine immer größere Rolle spielt.“ Man denke nur an Heinz-Christian Strache.

Gallig-genüsslich Strache aufs Korn genommen

So gallig wie genüsslich malt Becker die Situation um den österreichischen Bundesminister und FPÖ-Bundesparteiobman auf Ibiza aus. Wo sich Vizekanzler Strache in betütertem Zustand einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte nähert, um sie unter anderem für finanzielle Hilfen zu gewinnen. „Das wäre Angela Merkel nie passiert“, so Becker – allein schon, weil sie in ihrer Uckermark-Datscha bloß stilles Wasser trinke.

Schutzmechanismus beruht auf Vermischung

Beckers Programm schlägt einen weiten Bogen. Von der begehrlichen Gegenwart zurück in die mehrere Millionen Jahre währenden Phase, da sich Lebewesen auf der Erde ohne Sex fortgepflanzt haben. „Sex ist eine verhältnismäßig neue Erfindung“, erklärt Becker. Eine Erfindung der Natur, die damit die Vielfalt der Organismen schützt. Ein Schutzmechanismus der auf Vermischung beruht – „und den die Leute von Pegida noch nicht begriffen haben“, bedauert Becker. Der übrigens wie stets dem Publikum außer rheinischem Humor auch einige Flaschen Kölsch mitbringen wird.