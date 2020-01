Daran zu erinnern, was Annegret Kramp-Karrenbauer hierzu oder Markus Söder dazu gesagt hat. Bei Saskia Esken, dem weiblichen Flügel des frisch gewählten Spitzenduos der SPD, genügt es schon, ihren Vornahmen daher zu zischeln – wie die Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch. Schon das erregt größte Heiterkeit im Publikum. Ganz unbefangen, denn an die Kaa…, pardon K-Frage denkt im Zusammenhang mit dieser Partei schon lange keiner mehr.

Tiefpunkte, Talsohlen und SPD

Apropos Stimmung, Tiefpunkte, Talsohlen und SPD. Eines muss schon betrachtet werden: Wie schafft es Holger Paetz eigentlich, das Ruder immer wieder herumzureißen? Erst diagnostiziert er den bundesweiten Niedergang der Sozialdemokratie unter besonderer Berücksichtigung der fünf neuen Bundesländern. Was bedeutet, dass er auf den unaufhaltsamen Aufstieg der AfD dort zu sprechen kommt.

Steuert sein Rückblick-Programm rasant durch die politischen Untiefen des vergangenen Jahres: Kabarettist Holger Paetz. | Bild: Jörg Büsche

Der für den Kabarettisten freilich kein spezifisches Ost-Problem darstellt, sondern eine bundesweit zu beobachtende Tendenz sei. Im Saal herrscht Stille. Man möchte meinen: Betroffenheit, zumindest unangenehmes Berührtsein. Eine Atmosphäre jedenfalls, die nur mühsam durchs Erwähnen von Gaulands offen ausgestellten Ausfälle, seine bei TV-Sommer-Interviews eingestandene Ahnungslosigkeiten aufgelockert wird. Sie drückt, diese Atmosphäre der Beklommenheit.

Gorch Fock: Leerstück für Geldverschwendung

Jahresrückblicks-Steuermann Holger Paetz kurbelt indes behänd am Ruder seines Programms. Er steuert stracks in noch schwerere See. Er kommt auf die Gorch Fock zu sprechen. Jenes Segelschulschiff mit drei Masten, das zum Leerstück für Geldverschwendung im Bundesverteidigungsministerium geworden ist. Nun aber Obacht! Beim Portemonnaie hört bekanntermaßen außer Freundschaft auch der Spaß auf. Holger Paetz aber kontert im Konjunktiv. Mit ganz vielen „hätte“ und „wäre“. Wäre die Gorch Fock irgendwo in Küstennähe von der eigenen Mannschaft versenkt worden.

Auch bittere Einsichten bieten noch Komik

Hätte sich die Besatzung an den Strand in den Booten an den Strand gerettet. Hätten sie sodann eine so wild wie teure Sause in den teuersten und wildesten Etablissements gemacht. Wäre die Crew dann mit dem Flugzeug, erster Klasse, nach Haus gejettet, um am Flughafen Mann für Mann, Frau für Frau, einen nagelneuen, sündhaft teuren SUV von Mercedes in Empfang zu nehmen, und wäre anschließen eine komplett neue Gorch Fock in Auftrag gegeben worden – dann, so dröhnt Paetz von der Bühne herab, „dann wäre das immer noch billiger gewesen, als den alten Kahn zu renovieren. Tosendes Gelächter. Mit Holger Paetz bieten selbst bittere Einsichten noch Komik.