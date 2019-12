Einmal mehr hat die Musikschule zu einem Vorspiel junger Schüler in der Stadtgalerie eingeladen. Es war bereits die vierte Veranstaltung dieser Art, bei der wiederum Geiger und Cellisten ihr Können zeigen konnten. „Für unsere Schüler sind diese Auftritte außerordentlich wichtig“, erklärte Johannes Eckmann, Geigenlehrer an der Markdorfer Musikschule. Auf diese Weise sammelten die Streicher-Eleven wertvolle Vorspielerfahrung. Beim jüngsten Konzert am Dienstagabend traten insgesamt 13 Musikschüler auf. Das Spektrum reichte von Anfängern bis hin zu den Fortgeschrittenen, sodass sich den Besuchern ein durchaus unterschiedliches Klangerlebnis bot.

Die Mitwirkenden Schüler Philipp Clauder, Ziyan Zuo, Maxim Schwarting, Bruno Voigt, Angelina Jötten, Lucie Lombard, Laurence Schreiter, Linus Keller, Jona Löffler, Chiara Maisel, Antonia Berger, Camille Lombard und Felicia Löffler. Klavierbegleitung Ernst Clauder, Andrea Ringendahl und Johannes Eckmann.

Die Bilder und Skulpturen der „Wilden Zeiten“, der letzten Ausstellung in der Stadtgalerie, waren längst abgehängt beziehungsweise fortgeräumt. Akustisch-visuelle Wechselspiele ließen sich also bei diesem Streicherkonzert keine verfolgen. Umso unabgelenkter konnten die Zuhörer die auftretenden Musiker beobachten. Niemand zeigte die erstarrte Miene des Konzertroutiniers oder dessen quasi bühnentypische Freundlichkeit.

Markdorf So lernen Kinder in Markdorf musizieren: Aller Anfang ist das Singen Das könnte Sie auch interessieren

Gesichtszüge spiegeln Emotionen wider

Hier arbeiteten die Gesichtszüge, fanden Halt beim Gelingen schwieriger Passagen. Dann und wann deutete sich Unmut an, weil ein Ton nicht richtig, nicht schön genug getroffen schien. Bangen und Zagen begegneten ebenso wie verschmitzte Freude, offensichtlicher Spaß am eigenen Spiel.

Camille Lombard spielt ein Stück von Vivaldi. | Bild: Jörg Büsche

Zum Beispiel bei Felicia Löffler. Sie war schon öfter in der Stadtgalerie zu hören. Dieses Mal bot sie den Polnischen Tanz von Edmund Severn. Schwungvoll geht es da zu. Vor dem inneren Auge flitzen rote Stiefelchen unter sich bauschenden Röcken über die hölzernen Dielen. Hätte das Stück nicht auch seine durchaus elegischen Partien, es wäre – als Zugabe – der geeignete Rausschmeißer für das Konzertprogramm. Doch gab es bei diesem Vorspielen keine Nachspiele. Immerhin: Der „Polish Dance“ von Edmund Severn setzte den Schlusspunkt.

Teils anspruchsvolle Kompositionen zu hören

Der Auftritt von Felicia Löfflers war nicht der, doch einer von mehreren Höhepunkten des Abends. In der gesamten zweiten Hälfte führten junge Geiger und Cellisten vor, wie weit ihr Können mit dem Bogen bereits gediehen ist – nämlich sehr weit. Ob Jona Löffler ob Chiara Maisel, Antonia Berger oder Camille Lombard: Sie alle stellten sich anspruchsvollen Kompositionen und bestanden diese Proben.

Auftritte bringen junge Musiker weiter

Erfolg hatten freilich auch alle anderen, allein schon, weil sie vor Publikum auftraten. Das übrigens freute sich stets und für jeden, selbst wenn ein Ton einmal nicht getroffen war. Führte das Konzert doch insgesamt vor, wie weit sich Schüler weiter entwickeln können, wenn sie gut unterrichtet werden, kräftig üben – und eine Gelegenheit zu Auftritten erhalten.