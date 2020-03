Die Markdorfer Musikschule sowie der Regionalausschuss von „Jugend musiziert“ haben am Wochenende ein Preisträgerkonzert organisiert. Es traten Preisträger vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Januar in der Musikschule Friedrichshafen auf. Und schon lange, bevor Gioia Forrisi, eine der Jüngsten, ihre Zuhörer mit dem Kontratanz im schottischen Stil von Ludwig van Beethoven entzückte, war eines abzusehen: Der Platz im großen Saal der Mittleren Kaplanei in Markdorf reichte nicht aus, um das Publikum zu fassen. Eine ganze Reihe fand keine Sitzgelegenheit und musste daher die dargebotenen Stücke im Stehen hören.

Vorträge zeugen von hohem Niveau

Ob Klavierpartien von der kleinen Gioia Forrisi oder von der ebenso jungen Zuo Ziyue, von den bereits älteren Oliver Meergans, Maximilian Geiger oder Kenesnisa Kilchmann, ob Julian Pittermanns Trommel-Solo, ob Helena Müllers „I feel pretty“-Interpretation oder die diversen Bläserstücke – alle Vorträge zeugten von einem hohen Niveau.

Zuo Ziyue, eine der ganz jungen Preisträgerinnen von „Jugend musiziert“, beindruckte mit einem Rondo. | Bild: Jörg Büsche

Selbst Dissonantes, avantgardistisch Tönendes wie die „Biene“ oder die „Uhr“ von Franz Müller-Busch, auf der Blockflöte dargeboten und durch Summen, Stampfen und stimmlich begleitet von den beiden Blockflötistinnen Vanessa Dimmeler und Amelie Herbke, fand begeisterten Beifall vom Publikum. Ebenso viel Applaus wie die „Elephant Parade“ von Ruth Inglefield, die Emilia Leitgib auf der Harfe zupfte.

Drei Mitglieder eines Hornquartetts beim Spielen französischer Tänze. | Bild: Jörg Büsche

Bläserstücke zählten zu den Höhepunkten

Zu den Höhepunkten dürften am Samstagabend allerdings die drei Bläserstücke gehört haben. Zunächst erklang eine mit Trompeten, Eufonium, Horn und Tuba geblasene „Canzona“ des barocken Meisters Samuel Scheidt, dann lockerte ein Haydn-Divertimento auf und schließlich begeisterten fünf Hornisten mit Kompositionen von Vivaldi und Rimsky-Korsakov.

Mal keck, mal versonnen: Helena Müller als Sängerin. | Bild: Jörg Büsche

Bürgermeister: Disziplin wichtig für den Erfolg

Bürgermeister Georg Riedmann hat also Eulen nach Athen getragen, als er die Frage nach dem Sinn von Musikschulunterricht beantworte. Die beim Konzert gebotene Musik sprach für sich. Ihr Klang allein genügte zur Begründung. Insofern aber war Riedmanns Vortrag dennoch berechtigt, da beim Erlernen eines Instruments noch weitere Faktoren hinzukommen. „Die jungen Menschen erfahren, wie wichtig Disziplin für den Erfolg ist“, sagte der Bürgermeister, der vor seiner politischen Karriere die als Konzert-Geiger machte. Noch wichtiger jedoch sei, die positive Kraft des Spiels in einem Ensemble zu erfahren, sagte Riedmann. Sie tröste hinweg über Übungskummer.