Frau Klar, Sie sind erst vor wenigen Wochen von Ihrer Reise zurückgekehrt. Was hat Sie bewogen, solch eine "Work and Travel"-Reise zu unternehmen?

Das war eigentlich recht spontan. Wir hatten das Thema gerade im Englisch-Unterricht besprochen. Eine Woche später saßen meine Freundin und ich zusammen und haben gesagt: Komm, lass uns das auch machen!

Meist hört man von jungen Erwachsenen, die zum "Work an Travel" nach Australien oder Kanada gehen. Sie aber hat es in den Norden Europas gezogen.

Ja, uns hat der Norden einfach gereizt. Wir wollten mehrere Länder sehen und auch das Angebot an Plätzen war erstaunlich groß.

Welche Vorbereitungen mussten Sie für Ihre Reise treffen?

Zum Glück nicht so viel. Wir haben keine speziellen Impfungen gebraucht, keine Visa, keine Aufenthaltserlaubnis. In Australien beispielsweise muss man vorher nachweisen, dass man mindestens 3000 Euro zur Seite gelegt hat, um ein Rückflugticket zu zahlen oder sich im Krankheitsfall versorgen zu können. Das alles war bei unserer Reise nicht nötig. Schlussendlich haben wir erst einmal ein bisschen gegoogelt und sind dann auf der Seite www.workaway.info gelandet. Dort kann man dann das Land und die Region auswählen und auch, welche Tätigkeiten man übernehmen will. Aus den angezeigten Angeboten wählt man aus und bewirbt sich. Und mal meldet sich jemand und mal auch nicht. So haben wir auch unsere erste Stelle bekommen.

Wo und wann ging es dann los?

Am 2. November 2017 sind wir mit dem Zug nach Schweden gefahren und haben dort einem Ehepaar auf ihrer Farm geholfen. Das war noch recht überschaubar mit fünf Kühen und vier Pferden. Wir haben uns um die Tiere gekümmert und im Haushalt geholfen. Jeden Morgen mussten wir die Milchkuh von Hand melken und aus der gewonnenen Milch haben wir Käse und Butter hergestellt. Manches haben wir einfach auch einfach ausprobiert, wirklich Ahnung hatte keiner, da das Ehepaar sich auch erst vor einem Jahr den Hof gekauft hatte. So entstand auch Mozzarella und Halloumi.

Wie haben Sie dort gelebt und gewohnt?

Wir waren mit zwei weiteren Arbeitern aus Brasilien und Italien in einem eigenen Gästehaus untergebracht. Der umgebaute Stall hatte sogar ein Wohnzimmer und eine kleine Küche für uns. Kost und Logis waren frei, Geld verdient haben wir dazu aber nicht. In unserer freien Zeit waren wir oft mit dem Rad oder dem Bus unterwegs, ins nahegelegene Naturschutzgebiet oder auch mal in die Stadt Malmö. Spannend war noch, dass die Farmbesitzer der Hare-Krishna-Bewegung angehört haben. Zum Beispiel durfte das Essen beim Kochen nicht probiert werden und wir konnten erst essen, nachdem ein Teil des Essens Krishna geopfert wurde. Dafür gab es extra einen kleinen Tempelraum. An Weihnachten kam trotzdem die ganze Familie zusammen. Jeder hat dann etwas aus seinem Land gekocht. Unsere Schupfnudeln mit Sauerkraut kamen wohl ganz gut an (lacht).

Wie ging ihre Reise weiter?

Nach zwei Monaten ging es weiter nach Mora, dort haben wir einer Mutter mit zwei Kindern im Haushalt und mit ihren 12 Hasen geholfen. Und viel Schnee geschippt. Zwei Stunden waren wir locker beschäftigt. Der Winter dort war richtig lang und wir sind teilweise bis zu den Oberschenkeln im Schnee versunken. Einmal hatten wir in unserem Gartenhaus, in dem wir geschlafen haben, nur sechs Grad, bei einer Außentemperatur von minus 20 Grad.

Klingt, als hätten Sie wirklich eine Menge erlebt.

Absolut. In Norwegen waren wir dann ab März/April ebenfalls für zwei Monate in einer Familie mit Kind. In Island sind wir auf einer Schaffarm untergekommen und waren am Schluss erprobte Geburtsthelferinnen. Zu Beginn hatten wir 170 Schafe, bis zu unserer Abreise sind 260 Lämmer auf die Welt gekommen.

Wie lernt man so etwas?

Am Anfang haben wir einfach nur zugesehen und Anna, die Farmbesitzerin, hat uns alles erklärt. Irgendwann haben wir dann übernommen. Wir wussten auch immer, wenn wir unsicher sind oder es Probleme gibt können wir sie holen. Und so waren wir bei unzählig vielen Geburten dabei.

Was hat Ihnen auf der ganzen Reise am Besten gefallen?

Landschaftlich auf jeden Fall Island. Die Landschaft dort ist so unterschiedlich von Lavagestein über Meer hin zu heißen Quellen. Mitten in der Nacht in einer natürlichen Quelle baden oder das Whalewatching sind auch Dinge, die ich nicht vergessen werde. Und das Arbeiten mit den Tieren war schön, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft hat.

Gab es auch schwierige Momente?

Na ja, in Norwegen haben wir mehr gearbeitet als eigentlich angemessen ist, das wurde dort aber als selbstverständlich angesehen. Die Familienverhältnisse dort waren aber auch nicht so einfach. Traurig war, wenn unsere aufgepäppelten Lämmer doch nach einer Woche gestorben sind. Andererseits gehört das zum Landleben dazu. Es war gut, dass wir zu zweit gereist sind, alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. So hatte ich immer jemand zum Reden, auch in den schwierigen Momenten.

Was haben Sie auf der Reise vermisst?

Durchgehend eigentlich nichts. Klar hatte man mal etwas Heimweh oder sehnt sich nach der eigenen Dusche oder dem Bett. Aber wir haben eigentlich aus allem das Beste gemacht. Es war schon krass, auch mit einer Freundin so lange durchgehend 24/7 zusammen zu sein. Privatsphäre gab es nur im Bad (lacht). Aber es hat gut geklappt – wir sind immer noch befreundet (lacht).

Würden Sie rückblickend etwas anders machen?

Vielleicht ein bisschen länger in Island bleiben (lacht).

Können Sie solche eine "Work and Travel"- Reise empfehlen?

Auf jeden Fall. Wann macht man sonst so etwas? Es hat mir sehr viel gebracht, ich habe so viel gesehen, neue Erfahrungen gesammelt. Wir haben Land und Leute kennen gelernt, auch weil wir direkt dort gelebt haben und viele Geheimtipps bekommen haben. Ich fand es auch gut, dass wir wirklich gearbeitet haben und nicht nur gereist sind. Dieses "Raus aus der Komfortzone" hat mir gutgetan. Ich bin sicherlich ein Stück selbständiger geworden und habe Lebenserfahrung dazu gewonnen.

Wie geht es jetzt weiter für Sie?

Zuerst einmal arbeite ich eine Woche in der Ferienbetreuung bei der Lebenshilfe in Friedrichshafen, anschließend mache ich ein Praktikum im Kindergarten Kluftern. Und dann warte ich wie viele andere auf Rückmeldung der Unis für einen Studienplatz. Ich habe mich für einiges beworben, am liebsten wäre mir aber Sonderpädagogik in Heideberg oder Ludwigsburg.

Zur Person Julia Klar wurde am 5. Februar 1998 in Friedrichshafen geboren und wuchs im Ortsteil Lipbach auf. Sie besuchte das Bildungszentrum in Markdorf und unternahm nach dem Abitur mit ihrer Freundin eine "Work and Travel"-Reise in den Norden Europas. Aktuell lebt sie mit ihrem Vater, seiner Frau und den drei Brüdern in Lipbach. Zu ihren Hobbys zählt neben Lesen und ins Kino gehen auch die Freiwillige Feuerwehr. (nbu)

