Bis mindestens Mitte November bleibt das Jugendcafé Zepp in der Zeppelinstraße 7 geschlossen. Dieser Zeitplan ist jedenfalls auf einem Plakat zu lesen, das außen am Gebäude aushängt. Der Grund für die Sperrung: Die Räume im Anbau, in dem sich früher eine Schlosserei befunden hat, werden saniert. Laut Ralf Waldenmayer, einem der beiden Jugendreferenten der Stadt, könnte es jedoch noch ein wenig länger als auf dem Plakat angekündigt dauern, bis die Markdorfer Jugendlichen hier wieder Tischtennis spielen, Musik hören oder kickern können. "Vermutlich ziehen sich die Arbeiten noch etwas länger hin", sagt er.

Markdorf In Markdorf sind jetzt die Jugendlichen am Zug Das könnte Sie auch interessieren

Auch das Wohngebäude wird saniert

Denn gründlich saniert wird keineswegs nur der Anbau fürs Jugendcafé. Das frühere Wohngebäude mit seinen zwei Geschossen und dem ausgebauten Dach soll ebenfalls auf den Stand moderner Gebäudedämmung gebracht werden und eine neue Sanitärinstallation erhalten. Das erste Geschoss, in dem sich die Büroräume des Jugendreferats befinden, wurde bereits vor wenigen Jahren saniert. Nun sollen auch die Räumlichkeiten des katholischen Dekanats-Jugendbüros und der Keller modernisiert werden.

In die Jahre gekommen ist das Jugendcafé Zepp in der Zeppelinstraße 7 – nun wird es gründlich saniert. | Bild: Jörg Büsche

In der ersten Phase der Arbeiten gelte es, die über die Jahre entstandenen Bauschäden zu beheben, erklärt Ralf Waldenmayer. So soll das Dach isoliert, ein Schallschutz angebracht und die Eingangsfront erneuert werden. Im Anschluss sollen die Jugendlichen eigene Gestaltungsvorschläge machen.

Kinder und Eltern sollen sich einbringen

"Die Nutzer können dann ihrer Fantasie freien Lauf lassen", verspricht Waldenmayer. Das gehöre einfach dazu: "Ihr" Zepp sollen sich die Kinder und Jugendlichen auch selber mitgestalten dürfen. Dass der Kicker wieder aufgestellt wird, sei zwar selbstverständlich. Ob die Elf- bis 14-Jährigen nach der Sanierung aber wieder einen fest installierten Computer oder doch lieber WLAN, den drahtlosen Zugang zum Internet für ihre Smartphones, haben möchten, das gelte es erst noch mit den Kindern und jüngeren Jugendlichen abzustimmen. Und nicht nur mit ihnen: "Mit deren Eltern müssen wir da auch noch ins Gespräch kommen", kündigt Ralf Waldenmayer an. Er könne sich gut vorstellen, dass es auch Eltern gebe, die weniger begeistert seien, wenn ihr Kind im Jugendcafé einen freien WLAN-Zugang nutzt.

Markdorf Jugendliche planen an neuer Trendsportanlage mit Das könnte Sie auch interessieren

Das Zepp soll bekannter werden

Grundsätzlich soll das Jugendcafé Zepp ein Treffpunkt für die jüngeren Kinder und Jugendlichen sein, erklärt Waldenmayer. Die 15-Jährigen und älteren gehen zum "Skates-Open" bei der Trendsportanlage an der Ensisheimer Straße. In jedem Fall aber wolle das Markdorfer Jugendreferat seine Angebote im Jugendcafé bekannter machen. "Bei unserer Jugendbefragung in diesem Frühjahr ist herausgekommen, dass das Zepp einen ziemlich geringen Bekanntheitsgrad hat", erzählt Jugendreferent Ralf Waldenmayer. Nach der Sanierung soll sich das ändern.

Was gemacht wird Das Jugendcafé Zepp wird energetisch saniert und modernisiert. Noch in diesem Jahr wird im eingeschossigen Anbau das Flachdach und der Bodenbelag erneuert. Geplant sind auch Malerarbeiten. Im bestehenden Gebäude werden die Fenster im ersten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss erneuert, ebenso wie im Zugangsbereich des Erdgeschosses. Damit verbunden sind Brandschutzmaßnahmen. Im ersten Obergeschoss werden Decken, Bodenbeläge sowie die Sanitäranlagen erneuert. Im kommenden Jahr sollen das Dach des Bestandsgebäudes und die Heizungsanlage saniert werden. Für die Arbeiten in diesem Jahr ist eine Summe von rund 53 000 Euro veranschlagt. 2019 sollen es 44 000 Euro sein. (büj)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein