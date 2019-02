Simon Pfluger, 34, Wirtschaftsingenieur, unverheiratet, CDU

"Mir geht es ums aktive Mitgestalten des Orts, an dem ich lebe. Was verlangt, dass man sich einbringt, Verantwortung übernimmt – und nicht nur schimpft über das, was einem nicht passt. Ganz wichtig ist die Zusammenarbeit in der Fraktion, die bei uns in der CDU sehr gut funktioniert. Auf kommunaler Ebene ist das Persönliche grundsätzlich sehr wichtig. Mitgestalten geht nur im guten Miteinander. Und wir haben einiges erreicht wichtige Prozesse angestoßen oder maßgeblich beeinflusst.

Natürlich hat mir der Ausgang des Bischofsschloss-Bürgerentscheids zunächst einen tüchtigen Dämpfer versetzt. Wir haben schließlich alle sehr viel Zeit und Arbeit investiert. Aber das ist vorbei – jetzt muss es um die anstehenden wichtigen Sachentscheidungen gehen. Besonders am Herzen liegt mir das Thema digitale Versorgung, aber auch Senioren in Markdorf. Was müssen wir für deren Zukunft tun?"

Rolf Haas, 48, Wirtschaftsinformatiker, verheiratet, eine Tochter, FDP

"Eines ist mir in der Kommunalpolitik sehr wichtig: Transparenz für alle Entscheidungsprozesse. Es geht nicht, dass Bürger nicht rechtzeitig informiert werden. Das ist ein Punkt, für den wir als FDP in Markdorf uns unbedingt einsetzen wollen. Ich finde es einfach nicht gut, wenn ein Stadtrat nicht jederzeit bereit ist, Auskunft zu geben. Wenn Bürger fragen, sollen sie auch eine Antwort bekommen – und sei es in der Kneipe. Folgerichtig müssen die Bürger stärker als bisher in die Entscheidungsprozesse des Rats mit einbezogen werden – vor allem für alle wichtigen Prozesse.

Rolf Haas

Was Markdorf heute mehr den je braucht, sind neue Köpfe im Gemeinderat, damit sich die eingefahrene Politik des Verwaltens der Stadt in eine Politik des Gestaltens verwandelt. Als bekennender „Ur-Markdorfer“ poche ich auf ein architektonisch durchdachtes Gesamtkonzept für die Stadtentwicklung. Das heißt: Abschied nehmen vom bisherigen Planungs-Flickenteppich. Gerne sähe ich hier einen europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb, an dem sich Planer aus Spanien ebenso gut beteiligen können wie Planer aus der Region."

Eva Nägler, 48, Speditionskauffrau, selbstständig, unverheiratet, FDP

"Mich treibt die Lust am Mitgestalten der Stadt an. Und ich denke, es ist Zeit, die Initiative zu ergreifen, damit Markdorf attraktiver wird als Einkaufsstadt. Einbringen möchte ich mich auch gerne für einen sinnvollen Radverkehr in Markdorfs Straßen. Da muss dringend was getan werden. Schon damit die Kinder sich sicherer in Markdorf bewegen können. Was mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Es passieren nämlich viel zu viele Unfälle.

Eva Nägler

Mein anderes großes Thema ist die Jugend. Für die haben wir derzeit entschieden zu wenig attraktive Angebote in der Stadt. Neue Anstöße braucht es auch für den Einzelhandel. Dass so viele Geschäfte leer stehen, das bedrückt mich schon sehr. Auch hier möchte ich gerne mithelfen bei der Ideenfindung für unsere Innenstadt."

Stephan Seidel, 37, IT-Fachmann, unverheiratet, zwei Kinder, SPD

"Den Ausschlag, mich als Kandidat für den Markdorfer Gemeinderat aufstellen zu lassen, hat für mich die Diskussion ums Bischofsschloss gegeben. Politische bin ich schon länger aktiv. Als zweiter Vorsitzender des SPD-Ortsvereins bin ich für die Arbeit mit der Presse und die sozialen Medien zuständig. Und ich glaube, dass ich als Stadtrat einige Ideen einbringen könnte. Zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung – die hat mir nämlich beim Schloss-Projekt gefehlt. Man hätte die Bürger besser frühzeitig abholen können.

Stephan Seidel

Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Menschen in einer Stadt für der Ideenfindung zu gewinnen. Auch auch bei komplexen Projekten sollten die Bürger am gesamten Prozess beteiligt werden. Gerade wenn es sich um so wichtige Entscheidungen handelt wie beim Bischofsschloss. Der Entscheid ist jetzt Vergangenheit. Er hat etwa ausgelöst – und jetzt heißt es, die gespaltenen Lager wieder zusammenzubringen. Mir ist klar, dass auf mich viel Arbeit zukommt, sollte ich gewählt werden. Aber die nehme ich gerne auf mich. Weil es sich lohnt."

Jonas Alber, 18, Schüler, Umweltgruppe

"Für Politik habe ich mich eigentlich schon von früh an interessiert. Und ich sehe da eine Möglichkeit, konkrete Missstände zu beheben. Zum Beispiel im öffentlichen Personen-Nahverkehr. Da wäre es sehr sinnvoll beim Markdorfer Bahnhof bessere Wartemöglichkeiten anzubieten. Warum gibt es da kaum Schutz gegen Wind und Regen? Grundsätzlich muss er ÖPNV besser werden. In den Teilorten ist man abgehängt – gerade als Jugendlicher.

Jonas Alber

Natürlich möchte ich einen Schwerpunkt auf die Jugend setzen. Das Angebot in Markdorf muss besser werden. Ebenso auf die schulischen Entscheidungen. So bin ich für eine neue Grundschule im Markdorfer Süden. Die Jakob-Gretser-Grundschule ist meiner Ansicht nach schon groß genug."

Susanne Deiters Wälischmiller, 65, Diplom-Betriebswirtin und Hausfrau, Umweltgruppe

"Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren im Gemeinderat und habe mich natürlich gefragt, ob es nicht langsam an der Zeit wäre mich zurückzuziehen. Aber ich finde, dass es im Moment einige spannende Prozesse in der Stadt voranzutreiben gilt. Gerade im Bereich Schulen, Kindergarten im Süden der Stadt.

Susanne Deiters Wälischmiller

Dann stellt sich die Frage nach dem Leitbild für Markdorf. Wie gehen wir mit unsern wenigen verbliebenen Flächen um? Soll es bei uns künftig so aussehen wie in Zürich, wo sämtliche Hänge restlos bebaut sind. Ein anderes großes Thema ist der demografische Wandel. Wie können wir unsere Stadt seniorengerechter gestalten? All das sind Dinge, die mich sehr beschäftigen.

Ursula Hutter-Koenen, 42, Diplom-Verwaltungswirtin, verheiratet, ein Kind, CDU

"Kommunalpolitik ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Schon als Jugendliche bin ich in die Junge Union eingetreten, weil mich dieser Bereich so sehr interessiert hat. Hinzu kommt, dass ich durch meine Tätigkeit als Verwaltungswirtin stark mit kommunalpolitischen Fragestellungen befasst bin.

Ursula Hutter-Koenen

Solange ich im Markdorfer Hauptamt gearbeitet habe, konnte ich ja nicht für den Gemeinde- beziehungsweise den Ortschaftsrat kandidieren. Das ist inzwischen anders, da ich in der Gemeinde Berg bei Ravensburg als Hauptamtsleiterin beschäftigt bin. Ich sitze im Ittendorfer Ortschaftsrat, nachgerückt für Thomas Geßler. Ein großes Thema für mich ist natürlich die Bundesstraße in Ittendorf. Da beteilige ich mich an der Initiative. Und da vertraue ich sehr wohl der Objektivität und der Kompetenz der befassten Fachleute. Vertrauen in die Gremien ist aus meiner Sicht überaus wichtig in der Kommunalpolitik. Es bedarf aber auch der nötigen Transparenz.