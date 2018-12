von SK

Anna Schmidt darf mit Fug und Recht als Christkind bezeichnet werden. Sie hat an Heiligabend 90. Geburtstag gefeiert. Sie ist Mutter von drei Kindern, zählt acht Enkel sowie neun Urenkel. Der jüngste Spross im Familienkreis – Lennard – ist dieser Tage am 20. Dezember zur Welt gekommen.

Am Weltgeschehen interessiert

Die Jubilarin ist geistig rege und am Weltgeschehen interessiert. Regelmäßig verfolgt Anna Schmidt die Nachrichten. Und so das Wetter mitspielt, nimmt sich die Seniorin nahezu täglich ein Stündchen Zeit für kleine Spaziergänge, inklusive Päuschen auf einem Bänkchen. Gerne besucht sie die Seniorentreffs in Markdorf. "Markdorf ist am besten", schwärmt Anna Schmidt. Denn hier lebt sie seit 1991, hat Freundschaften geschlossen und hält Kontakt zu Freunden und Bekannten.

Seit 1991 in Markdorf

Anna Schmidt wurde 1928 in Rebensdorf im einstigen Russischen Reich geboren, heiratete 1948 den Wolgadeutschen Johannes Schmidt und lebte bis 1991 in Kasachstan. In jenem Jahr kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland, kam in Frankfurt an und war zunächst in Bramsche/Landkreis Osnabrück untergebracht, ehe die Familie rund ein halbes Jahr in Billafingen bei Owingen wohnte. Dann zogen sie nach Markdorf, wo sie im Gebäude des ehemaligen Gasthauses Rebstock wohnten, ehe sie 1995 in die Breslauer Straße umzogen. Der Mann verstarb 2004, Anna Schmidt lebt bei der Schwiegertochter Lydia Schmidt in Leimbach.

Der Glaube spielt in Anna Schmidts Leben eine wesentliche Rolle. Denn der Glaube hat der noch rüstigen Dame – evangelisch getauft – durch ein bewegtes und teils schweres Leben, durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Nachkriegszeit geholfen.

Besuch von offiziellen Gratulanten

Zu den offiziellen Gratulanten zählten am 24. Dezember Ortsvorsteher Hubert Roth, der die Glückwünsche von Bürgermeister Georg Riedmann nebst Präsentkorb mit Blumen und Markdorfer Wein sowie eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreichte, sowie Pfarrerin Kristina Wagner.