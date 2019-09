Die Dinge seien ihm einfach nicht egal, erklärt Joachim Mutschler. Deshalb engagiere er sich in der Kommunalpolitik. Schon seit zwei Jahrzehnten arbeitet der 53-Jährige, der von Beruf Wirtschaftsinformatiker ist und drei erwachsene Söhne hat, in der Markdorfer Umweltgruppe mit. „Weil ich der festen Überzeugung bin, dass man durchaus auch auf lokaler Ebene etwas gegen die großen, die globalen Herausforderungen unternehmen kann“, sagt Mutschler.

Video: Jörg Büsche

Er räumt selbst ein, dass solche Ziele hehr klingen. Doch betont Mutschler: „Ich bin Pragmatiker – schaue immer genau drauf, ob sich etwas umsetzen lässt.“ Ob sich der Aufwand für eine Sache auch tatsächlich lohne oder ob es sinnvoller ist, seine Energie stattdessen für anderes zu verwenden, erklärt er weiter.

„Ich habe eine ziemlich hohe Schmerzgrenze.“ Von daher werde es ihm relativ wenig ausmachen, wenn seine Sicht keineswegs von allen Mit-Stadträten geteilt werde. „Hier braucht man einen langen Atem“, bis der Zusammenhang von lokalem Handeln mit globalen Themen von einer Mehrheit erkannt werde, gibt er sich überzeugt. Immerhin: „Heute sind es ja nur noch die Trumps und die AfD, die die Folgen des Klimawandels ausblenden wollen.“

Gerade das Wissen um die Begrenztheit von Energie, von eigenen, persönlichen Ressourcen veranlasse ihn dazu, ein gewisses Quantum seiner Kraft für die Gesellschaft aufzubringen. „Das sehe ich sehr wohl als einen Dienst an, einen Beitrag für die Gesellschaft.“ Und weil er scharf mit seiner Zeit kalkuliere, werde er auch sein Amt als Vorsitzender der Umweltgruppe demnächst zur Verfügung stellen, erklärt der Stadtrat weiter: „Wie ich das sehe, lassen sich beide Ämter nicht miteinander vereinen.“

Vereinbaren mit dem Familienleben ließen sich die kommunalpolitischen Ämter überhaupt erst dadurch, dass seine Frau und seine Söhne ihn unterstützten. Und im Übrigen setze er auf den ihm eigenen Optimismus: Ohne Aussicht auf Handlungserfolge im Rat hätte er sich erst gar nicht zur Wahl gestellt, erklärt er.

Die Serie

Acht neue Mitglieder gehören dem neuen Markdorfer Gemeinderat seit seiner konstituierenden Sitzung am 24. Juli an. Sie wurden von den Bürgern am 26. Mai gewählt. Wir stellen in unserer Serie „Neu im Gemeinderat“ die neuen Mitglieder des Gemeinderates in loser Folge vor.