von Christiane Keutner

Markdorf hat seinen eigenen Adventskalender, bestückt von Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft, des Proma und von Vereinen. Ab dem 30. November offenbart der jeden Tag eine Aktion, einen Service oder ein Konzert. Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, freute sich bei der Vorstellung über das neue Angebot und über das Engagement der Händler.

Glücksradaktionen und Leckereien

Was verbirgt sich hinter den Türchen? Die Backstube Kloos hält an einem Tag für jeden Kunden eine kleine Überraschung bereit und füllt an einem anderen Nikolausstiefel mit Überraschungen. Bei der Bäckerei Hamma kann man an zwei Tagen am Glücksrad einen Kaffee oder ein süßes Teilchen gewinnen. Glühwein schenken Instyle und die Rechtsanwälte Kiefer, Zimmermann & Kollegen aus, Fashion by E offeriert Pflümli.

Tolle Preise bei Rubbellosaktion des SÜDKURIER gewinnen

Eine „Fröhliche Wein Weihnacht“ verspricht das M3 Moni Mayer und „Plätzchen ohne Reue“, da zucker- und glutenfrei, das YoungGoMovecenter. Zum Naschen von Plätzchen und Lebkuchen lädt Intersport Raither an. Für weitere Vielfalt sorgt „Lieblingsstück“ mit Weihnachtskuchen und Sekt.

Optik Gölzer verspricht ein kleines Präsent und Rahmen & Kunst „tolle Motive von Frau Weber-Hänsler“ im Markdorfer Kalender sowie Weihnachtsbrötchen und Kaffee. Einen Geschenkgutschein kann man bei Markdorf Marketing erwerben und beim SÜDKURIER mit etwas Glück tolle Preise bei der Rubbellosaktion gewinnen.

Viele Konzerte in der Vorweihnachtszeit

Auch sonst ist in der Vorweihnachtszeit einiges geboten: Die Stadtkapelle, der Förderverein Kirchenmusik, der Musikverein Riedheim, der Frauenchor Ton in Ton, die Kinder der musikalischen Früherziehung und das Orchester Nr.1 der Musikschule wollen die Besucher mit Konzerten in weihnachtliche Stimmung versetzen.

Weihnachtsbücherausstellung und Adventsbasare

Die Bibliothek veranstaltet einen Bücherflohmarkt und eine Weihnachtsbücherausstellung; zudem organisiert sie ein Bilderbuchtheater und Markdorfer Maler stellen in der Stadtgalerie aus. Die Volkshochschule bäckt bei Küchen Krall, die Evangelische Kirchengemeinde, das Bildungszentrum und die Pestalozzischule laden zu Adventsbasaren.

Besondere Aktionen an Freitagen und Samstagen

Freitags und samstags ist in den Hütten vor dem Proma und in den Geschäften Zusätzliches geboten. Hier werden beispielsweise italienische Spezialitäten verkauft. Die Pfadfinder bieten Kerzen und Karten an, der Tierschutzverein Bücher und Kalender.

Fitness4you bäckt Eiweißwaffeln, Wolfram S Männermode gewährt Prozente auf Jacken, Sportsaccos, Hemden und Hosen, die Hauswerkstatt schenkt Punsch und Glühwein aus und verlost Sanitärartikel. Beim Optikhaus Hammer gib es ein kleines Geschenk vom Nikolaus und in der Daily Backstube kann man sich Nikolausstiefel füllen lassen. Lucie Fieber kündigt an: „Es kommt Weiteres dazu.“

An welchem Tag welche Adventsaktion stattfindet, wird demnächst hier veröffentlicht: www.markdorf-marketing.de