Die Markdorfer Stadtkapelle lädt am Wochenende zu ihren festlichen Konzerten ein. Wie in jedem Jahr folgt auf den ersten Auftritt am Samstagabend in der Stadthalle am Sonntagnachmittag die Wiederholung, bei der dieselben Stücke nochmals gespielt werden.

Ablauf und Eintritt Vor der Stadtkapelle wird die Gemeinschaftsjugendkapelle auftreten, geleitet von ihrem Dirigenten Martin Schmid. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Motto: „Genial“

Das Motto der beiden Auftritte ist quasi Programm. Denn es lautet schlicht „Genial“. Was sich auf das Spiel der Musiker beziehen kann, was indes gleichermaßen für die zur Aufführung kommenden Stücke gilt.

Fünf Kompositionen zu hören

Ein gewisses Quantum an Genialität ist den fünf von Stadtkapellenleiter Reiner Hobe fürs Konzert ausgewählten Kompositionen nämlich eigen. Das gilt für die Paganini-Variationen von James Barnes. Das gilt ebenso für James L. Hosays „Persis Ouverture“. Und für die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin.

Das Programm Auf dem Programm stehen folgende Stücke: „Persis Ouverture“ von James L. Hosay; „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin – Solistin: Andrea Kahlo-Ringendahl; „Fantasy Variations“ nach einem Paganini-Thema von James Barnes; „Pequena Czarda“ von Pedro Iturralde – Solist: Mario Lieb; „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Karel Rennert

Klassik trifft auf Jazz

„Das Gershwin-Stück packt jeden“, findet Dirigent Reiner Hobe. Es sei ein von ihm schon lange gehegter Wunsch gewesen, diese Mischung aus Klassik und Jazz zu spielen. Dank des Arrangements von Tohru Takahashi – der 1958 geborene Japaner unterrichtet in Osaka und richtete bereits Musik von Strauß bis Lennon für Blaskapellen ein – könnten seine Stadtkapellenmusiker die „Rhapsody in Blue“ bei ihrem Konzert auf die Bühne bringen.

Strahlend und klar wie immer: die Trompeten und Posaunen der Stadtkapelle. | Bild: Jörg Büsche

Andrea Kahlo-Ringendahl als Pianistin dabei

Sie können es aber nicht allein. Schließlich braucht es einen Pianisten für den Klavierpart. „Hier freue ich mich, dass es erneut zur Zusammenarbeit mit der Musikschule gekommen ist“, erklärt Reiner Hobe. Es ist Andrea Kahlo-Ringendahl, die am Samstagabend sowie am Sonntagnachmittag in der Stadthalle am Flügel sitzen wird.

Solo für Mario Lieb

Die Konzertpianistin übernimmt indessen nicht den einzigen Solopart beim Konzert der Stadtkapelle. Mario Lieb, ein junger Saxofonspieler, den Markdorfer Jazz-Fans in guter Erinnerung als Mitspieler im Quartett „Saxx-Mixx“ haben, wird Pedro Iturraldes Komposition „Pequena Czarda“ spielen.

Saxofonist Mario Lieb wird eine Solopartie übernehmen. | Bild: Jörg Büsche

Feinschliff bei den Proben

Doch zurück zu Gershwin, zurück zur „Rhapsody in Blue“. Die proben Musiker der Stadtkapelle intensiv zusammen mit Andrea Kahlo-Ringendahl. Und ein Probenbesuch im Obergeschoss der Alten Schule zeigt, wie weit fortgeschritten Orchester und Solistin bei diesem Unterfangen bereits sind.

Dirigent Reiner Hobe führt das Klaviersolo von Andrea Kahlo-Ringendahl mit der Orchestermusik zusammen. | Bild: Jörg Büsche

Längst arbeitet Dirigent Hobe am Feinschliff. Hier will er Bläsersätze noch ein wenige lässiger, dort mehr Swing in den Übergängen. Solcher Perfektionismus erfordert mitunter etwas Geduld. Insbesondere von der Pianistin. Die ihre Gershwin-Stakkati wieder und wieder mit derselben Frische anschlägt. Sodass, trotz der mehrfachen Wiederholung, beim Hören stets ein gewisses Überraschungsmoment entsteht.

Der Reiz der Herausforderung

Der Spaß ist den Orchestermusikern ebenso anzusehen wie der Pianistin. „Das Gershwin-Stück ist für mich auch eine große Herausforderung“, erklärt Andrea Kahlo-Ringendahl. Im Jazz sei sie längst nicht so zu Hause wie in der klassischen Musik. Doch habe sie die Herausforderung gerne angenommen, „weil die ‚Rhapsody in Blue‘ schon ein wahnsinnig schönes und spannendes Stück ist“.

Spagat zwischen Tiefe der Komposition und Unterhaltungscharakter

Am meisten Kopfzerbrechen habe ihr der Spagat zwischen der Tiefe der Komposition und ihrem gleichzeitig vorhandenen Unterhaltungscharakter bereitet. „Da das rechte Maß zu finden, ist nicht einfach.“

Swing-Charakter ist garantiert

Überaus einfach hingegen gestalte sich die Zusammenarbeit mit der Stadtkapelle, schwärmt die Pianistin, die an dieser Kooperation zusätzlich reizt, „einmal nicht nur kammermusikalisch unterwegs zu sein, sondern richtig sinfonisch“. Wobei, so viel darf ruhig verraten werden im Vorfeld des Konzerts: Reiner Hobe ist es tatsächlich gelungen, dem Stadtkapellen-Spiel Swing-Charakter einzuhauchen.