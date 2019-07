von Christiane Keutner

Die zweieinhalb Stunden waren fast zu wenig Zeit für das Programm, das die Jakob-Gretser-Schule bei ihrem Schulfest bot. Beim Motto wird alle drei Jahre zwischen den Bereichen Sport, Kunst und Sachkunde abgewechselt; diesmal hieß das Leitbild Flohmarkt und entsprechend bunt ging es zu. Jedes Kind hatte maximal zwei Teile mitgebracht: Spielzeug, Kleidung oder Bücher. Die wurden dann in den Klassenzimmern teils lautstark angepriesen, teils eher schüchtern angeboten.

Von Spielzeugautos bis Reiseschreibmaschine

Der Renner am Stand von Dario und Felix waren Spielzeugautos. „Aber auch vom Krimskrams ist viel weggegangen“, erzählte Felix. Eine Mutter zeigte sich begeistert von Giada, sechs Jahre, und Victoria, sieben Jahre: „Die Mädels machen das mit dem Rechnen und dem Restgeld super.“

Die sechsjährige Giada (links) und die siebenjährige Victoria boten beim Flohmark Helm und Spiel an. | Bild: Keutner, Christiane

Computer? Smartphone? Von wegen: Der neunjährige Daniel hatte sich auf eine Bank vor der Mensa gesetzt und tippte mit etwas Hilfe von Papa Sergej Ergardt auf die Tasten einer Reiseschreibmaschine. „Da sieht man gleich, was man macht und da lernt man, fehlerfrei zu schreiben“, sagte der Vater.

Fasziniert von der beim Flohmarkt erstandenen Schreibmaschine war Daniel, dessen Papa Sergej Ergardt beim Tippen etwas half. | Bild: Keutner, Christiane

Teil des Geldes wird gespendet

Der Erlös des Flohmarkts wird aufgeteilt. Zur Hälfte fließt das Geld in die jeweiligen Klassenkassen. Die andere Hälfte kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg zugute. Vorstandsmitglied Hans-Peter Vollet stellte dessen Arbeit vor. Der Verein betreibt auf dem Gelände der Uniklinik Freiburg ein Hotel garni für die Eltern der krebskranken Kinder, die Langzeitpatienten sind, und einen Geschwisterkindergarten. Die Familien werden, beispielsweise bei Arbeitsausfall oder Beerdigungen, auch finanziell unterstützt und vom Sozialdienst betreut. Mit dem Neubau der Kinderklinik an einem entfernten Standort wird auch ein Hotelneubau fällig. Er wird komplett aus Spenden finanziert, erklärte Vollet.

Schüler üben ein Dreivierteljahr lang für Musical-Aufführung

Zum Programm gehörte auch der Auftritt von Bläserklasse und Chor. Noch bunter wurde das Bühnengeschehen mit der Musical-AG und ihrer Aufführung „Vierfarbenland“, einem Stück mit pädagogischem Aspekt. Luzia Ross und Valeska Hartmann hatten es mit 18 Dritt- und Viertklässlern und dem Chor der Erst- und Zweitklässler unter der Leitung von Saskia Vollet rund ein Dreivierteljahr lang einstudiert.

Bunt ging bei der Musical-Aufführung Vierfarbenland zu: Schüler aus allen Klassen waren im Chor und in der AG beteiligt. | Bild: Keutner, Christiane

Darin geht es darum, dass jedes Land für sich einzeln steht und kein Bewohner über den Zaun zu den anderen schaut. Die Kinder verstehen aber nicht, dass es Grenzen gibt und sie nicht mit den anderen spielen dürfen; sie brechen die Grenzen auf, zusammen sind sie ein Land. Auszüge wollen die jungen Darsteller am 20. Juli auch im Mehrgenerationenhaus präsentieren.

„Mit dem Schulfest öffnet sich die Schule nach außen. Eltern möchten auch gerne Einblicke haben“, sagte Rektor Andreas Geiger, der die Veranstaltung moderierte.

Lob für Organisation des Fests

Nicole Vogel befand: „Das war sehr schön, wieder mal was anderes mit dem Flohmarkt und toll, dass sich die Kinder draußen beschäftigen konnten.“ Ein Spielmobil hatte zusätzlich für Unterhaltung gesorgt. Stärken und ausruhen konnten sich die Besucher des Schulfests beim Buffet, das der Festausschuss organisiert hatte.