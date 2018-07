Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Auslöser für Größeres sein können. So diente bei der diesjährigen Hauptübung der Ittendorfer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf ein Computer-Drucker als Brandursache. Die Übungsannahme sah vor, dass durch den Drucker im Büroraum des Obsthofs Marquart in Ittendorf ein Schwelbrand entstand und dadurch die Rauchmelder ausgelöst wurden. Die durch den Hofbesitzer alarmierte Feuerwehr war innerhalb von Minuten am Einsatzort.

Das LF 8 der Ittendorfer Wehr biegt in die Kirchstraße ein. | Bild: Jan Manuel Heß

Kommandant kommentiert Geschehen

Abteilungskommandant Karl-Heinz Alber kommentierte für die zahlreich erschienen Zuschauer das Vorgehen der Feuerwehrfrauen und -männer. Eile war geboten, da ein Kind, das aufgrund der starken Rauchentwicklung im Erdgeschoss nicht mehr von den Eltern hatte erreicht werden können, im noch rauchfreien Schlafzimmer im Obergeschoss festsaß.

Sebastian Veith, stellvertretender Ortskommandant (mit blauer Weste), gibt erste Anweisungen. | Bild: Jan Manuel Heß

Gerettet! Die Feuerwehrmänner können das eingeschlossene Kind retten. | Bild: Jan Manuel Heß

Übung nach 15 Minuten beendet

Während ein Wassertrupp die Brandbekämpfung im Büro anging, erklomm ein Angriffstrupp mittels Steckleiter – die Drehleiter aus Markdorf stand leider nicht zur Verfügung – einen Balkon und rettete das Kind. Ein weiterer Trupp sicherte mit einer Riegelstellung das benachbarte Gebäude. Der gut koordinierte Einsatz konnte nach gut 15 Minuten beendet werden, als es "Feuer aus" hieß. Der für die Übung verantwortliche stellvertretende Abteilungskommandant Sebastian Veith zog ein positives Fazit: "Dank der guten Wasserversorgung im Ortskern konnten wir die Situation schnell unter Kontrolle bringen, alles gut gelaufen."

Mittels der Riegelstellung wird das Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindert. | Bild: Jan Manuel Heß

Nur 15 Aktive in der Abteilung

Vor dem Hintergrund, dass in der Ittendorfer Feuerwehr gerade mal 15 Aktive ihren Dienst tun, ist das ein sehr beruhigendes Ergebnis. "Wir brauchen ganz klar Verstärkung hier in Ittendorf, damit wir auch in Zukunft unsere Aufgabe erfüllen können", sagt Karl-Heinz Alber. Interessierte, die sich ein Engagement für die Allgemeinheit vorstellen können, sind eingeladen, am heutigen Dienstagabend im Feuerwehrgerätehaus vorbeischauen. "Es ist eine so wichtige Aufgabe, die eigentlich jeden was angeht und zudem sind wir auch eine ganz nette Truppe", wirbt Alber.

Ein Löschtrupp begibt sich in das brennende Büro. | Bild: Jan Manuel Heß

