Die Verwaltung hat eine neue Fassung der Friedhofssatzung erarbeitet. Vor einem Beschluss im Markdorfer Gemeinderat wurde diese am Montag in den Ortschaftsräten der beiden Teilorte Ittendorf und Riedheim präsentiert. In Ittendorf fand sie keine Zustimmung. Allein Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller stimmte dafür – trotz großer Bedenken und, wie er sagte, „schweren Herzens“. Die sechs übrigen Ortschaftsräte votierten für einen während der Sitzung formulierten Gegenantrag.

Gebühren sollen schrittweise steigen

Der schloss sich an die von Simon Pfluger (CDU) vorgebrachten Einwände gegen die zuvor präsentierte Neufassung der Friedhofssatzung an. Vorgestellt und erläutert hatten diese Jörg Wiggenhauser, der stellvertretende Kämmerer, und Ralph Härtel, Vertreter eines Unternehmens für Kommunalberatung.

Das von der Finanzverwaltung vorgeschlagene Gebührenverzeichnis sieht auch für Ittendorf einen erheblichen Anstieg der Bestattungsgebühren vor. Bewegten die sich bisher für ein schlichtes Reihengrab im Bereich um die 700 Euro, so sollen sie in den kommenden drei Jahren schrittweise um das Vierfache steigen.

Die Kosten Den Grad der Kostendeckung in ihrem Friedhofswesen bestimmen die Kommunen selbst. Sie orientieren sich dabei an der „Vertretbarkeit und Zumutbarkeit der Gebührensätze“. In den zurückliegenden Jahren wurde in Markdorf jedoch lediglich eine Kostendeckung von 58 Prozent erreicht. Mithin schoss die Stadt bei jeder Bestattung rund 1700 Euro zu. Um eine bessere Kostendeckung zu erreichen, sollen die Gebühren von bisher 2300 Euro für ein Reihengrab in Markdorf auf Beträge zwischen 4000 und 4500 Euro angehoben werden. Die reine Bestattungsgebühr liegt derzeit noch bei 600, künftig jedoch bei 900 Euro.

Forderung: Gebühren sollen differenziert erhoben werden

In seinem Gegenantrag fordert der Ortschaftsrat, dass die Bestattungsgebühren für Ittendorfer Bürger auch weiterhin differenziert erhoben werden. Argumentiert wird mit den unterschiedlichen Leistungen. Deren Umfang sei in Markdorf erheblich größer als in Ittendorf, wo weder eine Aussegnungshalle zur Verfügung stehe noch Sargträger vorhanden seien.

Kritik: Vorschlag der Verwaltung sei unerwartet gekommen

In Bezug auf die neue Friedhofssatzung sagte Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller: „Das kommt überraschend.“ Und Ortschaftsrat Thomas Braun (FW) sorgte sich, „wie ich diese komplexe Materie mit ihren vielen unterschiedlichen Aspekten jemandem auf der Straße erklären soll, wenn ich darauf angesprochen werde“.

Überhaupt bemängelte Braun, dass der Verwaltungsvorschlag recht plötzlich aufgetaucht sei und nun zum Beschluss stehe, ohne dass es eine ausführlichere Diskussion habe geben können.

Standards auf Friedhofsanlagen mit alter Friedhofsordnung nicht mehr zu bezahlen

Jörg Wiggenhauser hingegen schilderte die Neufassung als alternativlos, wolle man auch im Bestattungswesen „sinnvoll und nachhaltig kalkulieren“. Der Erhalt der Friedhofsanlagen, die dort – durchaus per Ratsbeschluss gewünschten – hohen Standards, seien mit der nun schon seit 1992 in Kraft stehenden alten Friedhofsordnung keinesfalls mehr zu bezahlen.

Markdorf Bestattungskultur in Markdorf: Warum es immer mehr Urnen- und Baumgräber gibt Das könnte Sie auch interessieren

Bei einem niedriger angesetzten Kostendeckungsgrad würde im Haushalt Geld für andere Bereiche fehlen – etwa die Schulen oder die Kindertagesstätten. Gleichwohl werde es seitens der Stadt auch weiterhin finanzielles Entgegenkommen bei sozialen Härten geben, sicherte der stellvertretende Kämmerer zu.

Aktuelle Preise als „seinerzeit gewährter politischer Rabatt“

Wiggenhauser erklärte weiter, warum Bestattungen in Ittendorf bisher so günstig seien: „Das war ein seinerzeit gewährter politischer Rabatt.“ Solchen Rabatt könne man sich in Zeiten angespannter Kassenlage heute aber nicht mehr leisten. Er warnte ausdrücklich, das gesamtstädtische Gebührenpaket wieder aufschnüren zu wollen, um je nach Ortsteil vermeintliche Unterschiede berücksichtigen zu können. Diese prinzipielle Gleichbehandlung aller Markdorfer war laut Bernhard Grafmüller denn auch der Grund, „schweren Herzens“ zuzustimmen.