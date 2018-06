Markdorf – Der Vorstand des Musikvereins Ittendorf reagiert auf die Vorwürfe seines Ex-Dirigenten Gerhard Thiel, von dem sich der Verein am Dienstag getrennt hat (wir berichteten am Donnerstag). In einer Stellungnahme an den SÜDKURIER weist der Vorstand Thiels Darstellung des Sachverhaltes entschieden zurück. Die Trennung sei nicht einvernehmlich erfolgt, aber aus "triftigen Gründen".

Der Schritt wurde nach einem Votum der Mitglieder vom Montag "mit einer deutlichen Mehrheit als notwendig empfunden", heißt es. Der Behauptung von Thiel, die Freistellung sei ausschließlich aus Gründen kameradschaftlicher Natur erfolgt, trete man entschieden entgegen. Dies sei einer "der Bausteine", die zur Trennung geführt hätten, nicht aber der gewichtigste Grund. Entgegen seiner Aussagen sei Thiel "mehrfach auf etwaige Missstände und Konflikte in Verbindung mit seiner Arbeit hingewiesen" worden, heißt es in dem Schreiben, das Markus Steiner, einer der drei gleichberechtigten Vorstandsmitglieder der Ittendorfer Musiker an die Redaktion gesendet hat. Thiel hatte angeführt, dass vorab niemand vom Vorstand mit ihm gesprochen oder ihn im Vorfeld auf Probleme aufmerksam gemacht hätte. Sowohl bei einer ausführlichen Aussprache in einer internen Vorversammlung zur Hauptversammlung im März als auch in Einzelgesprächen mit diversen Mitgliedern habe man Thiel auf bestehende Probleme hingewiesen. Bereits beginnend mit dem Jahreskonzert im vergangenen Dezember seien Missstände gegenüber dem Dirigenten angesprochen worden. "Eines zog sich hierbei jedoch wie ein roter Faden durch alle Gespräche hindurch: eine sehr ausgeprägte Resistenz und Uneinsichtigkeit gegenüber sachlich angebrachter Kritik", teilt der Verein mit. Lösungsvorschläge seitens des Vereins seien nicht im erhofften Maße von Thiel angenommen worden.

Von Vereinsseite widerspricht man auch der Darstellung Thiels, mangelnde Probendisziplin und Pünktlichkeit der Musiker hätten die Qualität seiner Arbeit als musikalischer Leiter negativ beeinflusst. Dessen Anforderungen an die Musiker, so der Vorstand, entsprächen eher jenen für ein professionelles Orchester als für ein Amateurorchester, wie es der Musikverein Ittendorf sei.

Auch die Behauptung Thiels, ein für Freitag vergangener Woche angesetztes Gespräch zwischen ihm und dem Vorstand hätte nicht stattgefunden, entspreche nicht der Wahrheit. Thiel selbst habe das Gespräch kurzfristig abgesagt. Deshalb sei es um drei Stunden verschoben worden und habe dann aber stattgefunden. Dieses Gespräch habe eineinhalb Stunden gedauert. Auf Basis dieses Gespräches und der daraus gewonnenen Erkenntnisse sei dann das Mitgliedervotum einberufen und abgehalten worden.

"Abschließend bleibt zu sagen: Gehen ein Verein und dessen Mitglieder mitten im Veranstaltungsjahr mit einer großen Mehrheit diesen drastischen Weg und stellen sich damit selbst vor eine ungewisse Zukunft, gibt es hierfür triftige Gründe", schließt die Stellungnahme des Vorstandes. Der Verein wünsche Thiel für die Zukunft alles Gute "und mit etwas Abstand auch die Zeit zur Selbstreflexion des vergangenen Jahres", heißt es.

Der Musikverein Ittendorf sucht nun einen neuen Dirigenten. Wenn ein engagierter und motivierter Dirigent oder eine Dirigenten die Freude an der Blasmusik mit den Vereinsmitgliedern teilen möchte, freue man sich über die Anfrage per E-Mail an: vorstand@musikverein-ittendorf.de

Die Vorgeschichte Gerhard Thiel, nun Ex-Dirigent des Musikvereins Ittendorf, hatte am Mittwoch in einem Schreiben an den SÜDKURIER mitgeteilt, der Verein habe ihn quasi ohne Vorwarnung freigestellt. Als Grund habe man ihm mangelnde Kameradschaftspflege vorgehalten, ein bereits angesetztes Gespräch mit ihm sei aber nicht geführt worden. Der SÜDKURIER berichtete am Donnerstag unter dem Titel "Paukenschlag in Ittendorf" darüber. Nach zwei Tagen Bedenkzeit hat nun auch der Vorstand des Musikvereins eine offizielle Stellungnahme abgegeben, die wir an dieser Stelle veröffentlichen. (gup)

