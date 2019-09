Die Mitglieder des Musikvereins Ittendorf freuen sich auf ihr beliebtes „Herbstklopfen“-Fest am und im Bürgerhaus an diesem Wochenende. Am Samstag, 7. und Sonntag, 8. September wird zünftig gefeiert. Beginn ist ab 19.30 Uhr, dann versprechen die Jungs von „Holzless – What a Böhmisch“ mit ihrem musikalischen Programm beste Unterhaltung. Ab 21 Uhr steht das Duo „Kehlbach-Express“ auf der Bühne. Darauf freut sich besonders der Vorsitzende Markus Steiner: „Das Duo ist einfach der Hammer. Sie haben im vergangen Jahr das erste Mal bei uns gespielt und für eine super Stimmung gesorgt.“

Am Sonntag steht die Blasmusik, die Geselligkeit und ein Bauernmarkt im Vordergrund des Festes. Die Besucher dürfen sich ab 11.30 Uhr auf den Musikverein Bavendorf freuen, der zum zünftigen Frühschoppen aufspielen wird. Neben der Musik stimmt ein buntes Programm die Besucher auf die farbenfrohe Jahreszeit ein. So gibt es vor dem Bürgerhaus einen Bauernmarkt, bei dem die örtlichen Hofläden ihre Produkte anbieten. Das Sortiment beinhalte Kürbisse, Bauernbrot, Obst, Schnäpse, Liköre, Säfte, Brotaufstriche und vieles mehr. Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz: Sie werden geschminkt und dürfen ihre eigene Pizza backen.

Eine Besonderheit beim „Herbstklopfen“-Fest sind die Museumsstücke von Karl Wiest, der seine Exponate aus der Landwirtschaft ausstellt. Es sind beispielsweise ein historischee Kartoffelhäufle-Pflug, ein Weinrebenpflug mit Seilwinde und ein alter Schleifstein zu sehen. Auch der prachtvolle Eingangsbereich, der die Besucher begrüßt, wurde von dem Ittendorfer gezimmert. Ab 11 Uhr findet ein Kinderflohmarkt statt. Gerne können hier noch interessierte Kinder mitmachen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An den zwei Festagen bieten die Musiker ein kulinarisches Angebot, das vom Gegrillten bis zum beliebten Ittendorfer Dinnele und Kürbissuppe reicht. Am Nachmittag wird ein großes Kuchenbuffet mit herbstlichen süßen Leckereien und Kaffee angeboten.