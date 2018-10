„Die alte Leitung führt querfeldein unter durch etliche Felder in Privatbesitz, daher legen wir die neue entlang von Forst- und Wirtschaftswegen“, erklärt Bauarbeiter Ivo Schmid vom ausführenden Bauunternehmen. Grund für die Erneuerung ist der rohrbruchanfällige Zustand der Leitung. Dazu sagt Gerhard Gmeiner vom Stadtwerk am See: „Der häufigste Grund für Rohbrüche ist Lochfraß.“ Dem begegne man, indem nur noch sogenannte PE-Leitungen aus Kunststoff verwendet werden, „an denen solche Schäden kein Thema mehr sind“.

Wasser soll durch Mischung weicher werden

Geplant ist, künftig das aus Bermatingen kommende Wasser mit Markdorfer Wasser im Hochbehälter Breitenbach zu mischen, um so den Härtegrad abzuschwächen. Zu welchem Mischverhältnis stehe noch nicht fest, gab Bauamtsleiter Michael Schlegel gegenüber dem SÜDKURIER an.

Das werde der Gemeinderat entscheiden und wird auch mit den zu erwartenden Kosten zusammenhängen, da die Stadt für das eigene Wasser aus Bermatingen nichts bezahlt, hingegen das Fremdwasser eingekauft wird. Für Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller ist es jedenfalls eine gute Entwicklung: „Das ist ein wichtiger und guter Schritt für alle Ittendorfer, wenn man nicht mehr so hartes Wasser beziehen muss.“

Kernstadt wird mit Bodenseewasser versorgt

Bei der Wasserversorgung nehmen Ittendorf sowie die Ortsteile Reute, Hundweiler, Breitenbach, Stehlinsweiler, Wirrensegel und Bürgberg eine Sonderstellung ein: sie sind bis jetzt ausschließlich an Bermatingen angebunden und beziehen das Wasser aus dem dortigen Brunnen. Dieses Wasser hat bei der Gesamthärte einen Wert von 22,3 und liegt somit im Härtebereich „hart“. Die Kernstadt dagegen wird mit Bodenseewasser der Technischen Werke Friedrichshafen (TWF) versorgt, hier ist die Wasserhärte „mittel“.

Wasserhärte kann Geschmack von Getränken beeinflussen

Hartes Wasser hinterlässt an Fliesen und Armaturen die unschönen Kalkrückstände und Haushaltsgeräte wie Spül- oder Waschmaschinen können durch die Ablagerungen kaputtgehen. Die Wasserhärte kann außerdem den Geschmack vor allem von Heißgetränken beeinflussen. Etwa sollen die Aromen von Tee und Kaffee besser hervorkommen, wenn sie mit weichem Wasser zubereitet worden sind. Gesundheitsschädlich ist hartes Wasser aber keinesfalls und es kann bedenkenlos getrunken werden.

Markdorfer Trinkwasser Markdorf bezieht sein Wasser aus dem Brunnen Bermatingen (sechs Prozent), dem Brunnen Stadel (sieben Prozent) sowie Fremdwasser vom Stadtwerk am See (87 Prozent). Die Härtebereiche: weich – weniger als 8,4 °dH (Grad deutscher Härte); mittel – 8,4 bis 14 °dH und hart – mehr als 14 °dH. Aktuelle Daten und Fakten zur Wasserversorgung im Internet: www.markdorf.de

