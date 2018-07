von Toni Ganter und Christoph Heuser

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben am Montagvormittag die Beschilderungen für die Blaue Zone in der Innenstadt aufgestellt. Vier Fuhren sind notwendig, erklärt Matthias Brutsch, er ist stellvertretender Betriebsleiter. Die Kosten beziffert er auf knapp 4000 Euro. "3985 Euro für Schilder, Rohrpfosten und Montagematerial", listet Brutsch ein paar Beispiele auf. Allein die zwei großen Rahmenpfosten, die an der westlichen Hauptstraße bei der Sparkasse und bei der Bäckerei Neumann stehen, kosten pro Stück 500 Euro – ohne die Schilder.

Drei Mann zwei Arbeitstage beschäftigt

Für die dritte Fuhre liegen vormontierte Beschilderungen auf einen Pritschenwagen. Brutsch und Mitarbeiter Herbert Haas machen sich wieder auf, um im Bereich Marktplatzes und an der Ecke Obertorstraße/Marktstraße Beschilderungen aufzustellen. Überschlägig rechnet Brutsch nach: Für das eigentliche Aufstellen sind zwei Mann rund einen halben Tag beschäftigt. Ein Mitarbeiter hat vorab so genannte Bodenhülsen verbaut, rund 40 Schilder sind vormontiert worden. Andere Schilder werden abgebaut, sobald die Blaue-Zone-Beschilderungen stehen. Unterm Strich seien drei Mann zwei Arbeitstage lang beschäftigt.

Reaktionen von Verständnis bis Ablehnung

Natürlich hat es am Montagvormittag Reaktionen von Passanten gegeben, während Brutsch und Haas auf Blaue-Zone-Mission unterwegs gewesen sind. "Da sind alle Meinungen vertreten gewesen", berichtet der stellvertretende Bauhofleiter. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Meinungsspektrum von Verständnis bis hin zu völliger Ablehnung gereicht hat.

Parkscheibe gut sichtbar platzieren

In den ausgewiesenen Bereichen der Blauen Zone gilt seit dem gestrigen Montag die maximale Parkdauer von 2 Stunden montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr. Wichtig ist, dass Fahrer jeweils die korrekte Ankunftszeit an ihrer Parkscheibe einstellen und diese gut sichtbar hinter die Frontscheiben ihres Autos beispielsweise aufs Armaturenbrett legen.

Karenzzeit während Einführungsphase

Laut Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess wird in der Einführungsphase Augenmaß bewahrt. Für geringfügige Vergehen, wie etwa kurze Überschreitungen der Parkdauer, werde man zunächst noch kein Bußgeld erheben, sondern einen freundlichen Hinweis hinter die Wischblätter klemmen. Anders sehe es bei klassischen Dauerparkern aus. Falls man feststelle, dass ein und dasselbe Auto über mehrere Tage hinweg ganztags auf einem Blaue-Zone-Stellplatz stehe, werde man durchgreifen.

Autofahrerin von Änderung überrascht

Auf der Parkfläche am Marktplatz liegt gegen Nachmittag bei den wenigsten Autos eine Parkscheibe hinter der Windschutzscheibe. Birgit Magsig kommt gelegentlich nach Markdorf und reibt sich die Augen. "Ich habe gar nicht darauf geachtet", sagt sie und eilt zurück, um ihr Versäumnis nachzuholen. "Ich stelle mich immer hierhin. Das neue Schild habe ich nicht wahrgenommen", so die Meckenbeurerin. Lisa Bitzenhofer wohnt in der Obertorstraße und freut sich, dass das "wilde Dauerparken" ein Ende hat. Doch ganz zufrieden ist sie trotzdem nicht: "Man hätte sich eine Lösung für die Angestellten in der Innenstadt überlegen müssen."

Einzelhändler bringt Parkautomaten ins Spiel

Das bestätigt eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße: "Ich musste heute Vormittag das Geschäft schließen, um umzuparken." Die Plätze vor der Tür könne sie ihren Kunden nicht wegnehmen. Hans Strom sieht ein grundsätzliches Problem: "Ich habe noch keinen Menschen sagen hören, dass er nach Markdorf fährt, weil er dort kostenlos parken kann." Der Betreiber des Schreibwarengeschäfts Skribo versteht nicht, warum nach zwei Stunden Parkdauer endgültig Schluss ist. "Ich vermisse hier Parkautomaten, bei denen man gegen Geldeinwurf auch länger stehen bleiben kann."

Blaue Zone und Dauerparker Innerhalb der ausgewiesenen Blauen Zone gilt die maximale Parkdauer von 2 Stunden montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr.

Laut Stadtverwaltung gibt es für Dauerparker folgende Bereiche: Oberes Parkdeck Parkgarage Bischofsschloss, die beiden unteren Parkdecks der Parkgarage Poststraße, Parkplatz Stadthalle, Weinsteige, Parkplatz unterhalb des Rathauses, Gutenbergstraße, Bahnhofstraße und Parkplatz am Bahnhof. Außerdem kann man auf der Parkfläche des Stadtkapellen-Vereinsheimes beim Feuerwehrgreätehaus am Ortsausgang Richtung Ittendorf parken. Die dortigen Stellplätze für die Feuerwehr dürfen aber nicht in Anspruch genommen werden.

322 innenstadtnahe Stellplätze sollen für Dauerparker künftig noch verbleiben – von bislang rund 800 verfügbaren.

Laut Ordnungsamt droht eine Verwarnung von 10 Euro nicht nur dann, falls keine Parkscheibe im Auto ausliegt, sondern auch in Fällen von falsch eingestellten Parkscheiben oder falls sie nicht gut genug sichtbar sind. Auch dies könne geahndet werden. (gan)

