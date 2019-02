Seit etlichen Jahren beteiligt sich das Gymnasium des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) am inzwischen auch international ausgetragenen Schülerwettbewerb "Informatik Biber". Unter anderem von der Kultusminister-Konferenz empfohlen und getragen vom Max-Planck-Institut wie von der Fraunhofer-Gesellschaft, wendet sich der Wettbewerb an Dritt- bis 13.-Klässler. Bundesweit haben im vergangenen November 373 406 Schüler teilgenommen – eine Rekordzahl. Am gestrigen Freitagmorgen gab es Urkunden und Preise für die 22 Erst- und Zweit-Platzierten aus den siebten bis elften Klassen des BZM-Gymnasiums.

Mit der Bahn durch Biberstadt zu fahren, kann eine komplizierte Angelegenheit werden. Zumal wenn jemand zum Biberstädter Zoo möchte. Es gibt nämlich gleich vier Bahnlinien, doch nur eine führt zum Tierpark. Aber es gibt eine ganze Reihe Umsteigemöglichkeiten. Hier den richtigen Anschluss zu finden, war nur eine von vielen Aufgaben, die die Schüler alleine oder in Zweier-Teams lösen sollten. Das Spektrum reicht vom virtuellen Bestücken von Eiswaffeln bis hin zur interplanetarischen Städte-Planung.

„Da war vor allem logisches Denken gefordert“, erinnert sich Moritz, 14 Jahre, einer der Wettbewerbsteilnehmer. Logik alleine habe indes nicht wirklich weiter geholfen, so erläutert Julia, gleichfalls 14: "Man musst auch kreativ sein, um Lösungsstrategien zu entwickeln." Solche Kreativität – das zeigt das kurze Gespräch mit sechs der 22 Preis-Gewinner vom letzten Biber-Wettbewerb – werde im normalen Mathematik-Unterricht eher selten abverlangt. Zu geradlinig erscheint den Jugendlichen, was ihr Mathebuch ihnen in der Regel als Lösungswege vorgibt. "Nicht immer so schwarz-weiß und etwas bunter – einfach ein bisschen mehr Vielfalt", wünscht sich Marlon. Dem 15-Jährigen erscheint die Mathematik als formelhaft. Ganz anders die Informatik: "Die kann man für die Wirklichkeit gebrauchen."

Beatrice Simonelli, Mathematik, aber auch Informatik-Lehrerin am BZM-Gymnasium lächelt etwas hintergründig, während die Schüler eine Lanze für die Informatik brechen – und die Mathematik als sehr wohl notwendiges, doch eher mühseliges Pflicht-Programm darstellen. Beatrice Simonelli hatte beim Vorbereiten der Preisübergabe, als die Schüler noch nicht da waren, vom systematischen Hinführen zum logischen Denken im Unterstufen-Unterricht gesprochen. Auch von der allmählichen Einkehr von Problemstellungen aus dem Schüler-Alltag im Mathematik-Unterricht. In den Informatik-Stunden würde sich konkrete Anwendung und mathematische Grundlage dann wunderbar ergänzen.

Worauf Gymnasial-Direktorin Diana Amann recht stolz ist, wie sie den Biberwettbewerb-Preisträgern bei ihrer Begrüßung im Theater-Studio erklärte. "Ihr tragt dazu bei", so wandet sich die Amann an die Schüler, "dass unsere Schule im Bereich Informatik so gut aufgestellt ist." Eindrücklichster Beweis dafür sei die Roboter AG, die viele der Biber-Gewinner besuchen – und die immer wieder internationale Erfolge mit den von ihr konstruierten Fußball-Robotern erzielt.