Ab wann genau in der Gehrenberg-Stadt in städtischen Einrichtungen, Unternehmen und Privathaushalten Acetylengas-Anlagen, -Geräte und -Lampen betrieben wurden, ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Fakt ist laut Unterlagen des Stadtarchivs, dass das erste Markdorfer Acetylengaswerk 1905 von der Wilhelm Stricker Kommanditgesellschaft betrieben wurde.

Das Typenschild des Gasmessers gibt Auskunft über Verwendung und Hersteller: Das Gerät war für bis zu drei Flammen/Lampen geeignet und wurde im Berliner Unternehmen Elster gebaut. | Bild: Toni Ganter

Der Markdorfer Helmuth Widmann, beschäftigt sich schon seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema Gasversorgung in der Gehrenberg-Stadt. „Ich hatte mich mit Zeitzeugen darüber unterhalten. Und mir wurde mehrfach bestätigt – beispielsweise von Frieda Gutknecht vom Gasthaus Lamm –, dass Acetylengas für Straßenlaternen und in Haushalten verwendet wurde“, berichtet Widmann.

Beispiel für eine Acetylengas-Lampe, das historische Exemplar ist in Privateigentum des Markdorfers Helmuth Widmann. | Bild: Toni Ganter

Röhrchen mit Hähnen ragten aus Zimmerwänden

Und immer wieder hat Widmann nach eigenem Bekunden beim Erledigen von Aufträgen „Röhrchen mit Hähnen entdeckt“, die aus Wänden hervorragten. „Es war klar, dass es sich nicht um Wasseranschlüsse handeln konnte.“ Eines Tages war der Flaschnermeister sowie Gas- und Wasserinstallationsmeister wegen Reparaturarbeiten im Haus Marktstraße 9. „Da habe ich wieder solche Röhrchen entdeckt“, berichtet Widmann.

Bei Reparaturarbeiten altes Messgerät entdeckt

Und als er sich mit Sepp Pfau unterhielt, stellte sich heraus, dass im Haus noch ein alter Gasmesser war. Es habe schon einiges an Überredungskunst gebraucht, ehe Pfau bereit gewesen sei, ihm das Gerät zu überlassen. „Herr Pfau konnte ja nicht wirklich etwas damit anfangen und für mich hat der Gasmesser einen ideellen Wert.“ Schließlich wurden sich beide einig und Widmann nahm den Gasmesser mit nach Hause, um diesen so gut es ging zu reinigen und zu restaurieren. Inzwischen steht der Gasmesser im Archiv der Stadt Markdorf.

Gaswerk bei Zwangsversteigerung erworben

Aus Unterlagen, die im Stadtarchiv lagern, geht hervor, dass die Stadt am 26. Oktober 1910 ein Acetylengaswerk bei einer Zwangsversteigerung für 16 000 Mark erworben hatte. „Für damalige Verhältnisse eine ganz ordentliche Summe“, erklärt Stadtarchivar Walter Hutter.

Annonce vom 3. Dezember 1910 im „Gehrenbergbote“. Der Markdorfer Unternehmer A. Otto Rettich, wirbt für Acetylengas-Lampen, -Laternen und Zubehör (Quelle: Stadtarchiv Markdorf, A1, Nr 72,73). | Bild: Toni Ganter

Laut einer Tabelle der Deutschen Bundesbank namens „Kauftrakftäquivalente historischer Beträge in deutschen Währungen“ entspräche die Kaufkraft einer Mark aus dem Jahr 1910 heute 5,70 Euro. Diese 16 000 Mark entsprächen also einer Kaufkraft von 91 200 Euro. Diese Berechnung der Bundesbank resultiert aus Preisindizes des Statistischen Bundesamtes, basierend auf Preisen (1881 bis 1913) für Ernährung.

Schreiben der Stadt an das Bezirksamt Überlingen

Über das erworbene Acetylengaswerk hat die Stadt Markdorf laut Stadtarchiv-Unterlagen (A1, Nummern 72,73) am 25. Januar 1911 eine Meldung an das Bezirksamt Überlingen – heute vergleichbar mit einem Landratsamt – geschickt:

Lebensdauer wurde auf 25 Jahre berechnet

„Der Gemeinderat berechnet die Lebensdauer des Acetylengaswerks auf 25 Jahre. Wenn es nun auch möglich, aber keinesfalls wahrscheinlich ist, dass alle Teile der Anlage während des genannten Zeitraums gebrauchsfähig bleiben, so ist doch vor allem damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit die Bezugsmöglichkeit für elektrische Energie gegeben sein wird und dass sich in diesem Falle auch Markdorf der Einführung der Elektrizität nicht wird verschließen können. Es ist anzunehmen, dass dann ein Teil der ohnehin nicht zahlreichen Gasabnehmer zum Elektrizitätsbezug übergeht und das Acetylengaswerk wegen zu geringer Abnehmerzahl eingeht.“

Stadtobere waren skeptisch gegenüber Elektrizität

Doch anscheinend standen die Markdorfer Stadtoberen dem Thema Elektrizität skeptisch gegenüber, wie aus einem weiteren Schreiben hervorgeht: „Wenn auch in absehbarer Zeit die Bezugsmöglichkeit für elektrische Energie gegeben sein sollte, würde deshalb das Acetylengaswerk nicht einzugehen brauchen, da bekanntlich Acetylenlicht dem elektrischen Licht in jeder Hinsicht vorzuziehen ist.“