Markdorf – Markdorf war zu Beginn der 60er Jahre eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde. Es hatte zwar 1938 eine erste größere Industrieansiedlung mit der Firma Oskar Fischer gegeben, bekannt als Pulverfabrik in der Bergheimer Straße, die Feuerwerk und im Krieg Leuchtspurmunition herstellte. Sie wurde aber nach Kriegsende zu 90 Prozent gesprengt. Anfang der 50er machte ein weiterer größerer Betrieb, die Zeltbaufirma Strohmayer aus Konstanz, einen Filialbetrieb in Markdorf auf – dort wo heute das Staatliche Schulamt steht. Er ging 1974 in Konkurs. Richtig begonnen hat die Industrieansiedlung erst Ende der 50er, Anfang 60er Jahre. Einige Unternehmen sind bis heute erfolgreich.

2018: Hans Schleicher auf dem Grundstück der ersten Wirkungsstätte in Markdorf. Das Gelände im Schießstattweg wurde 1963 von der Firma Wälischmiller gekauft, wo noch heute der Firmensitz ist. Bild: Georg Wex | Bild: Wex, Georg

Zuvor sei Markdorf eine "Schlafstadt der Friedrichshafener Industrie" gewesen, berichten der ehemalige Unternehmer Hans Schleicher, 84, und Stadtarchivar Walter Hutter. Zur Ansiedlung trug auch Gerhard Thiede, von 1957 bis 1975 Bürgermeister, bei. Nicht zuletzt auch, indem er das "Ländliche Bildungszentrum Markdorf" förderte, das 1967 den Unterricht aufnahm und die Voraussetzung für die Ausbildung von heimischen Facharbeitern schaffen sollte, berichtet Hutterer.

Johannes Lauffer und Hans Schleicher

Viele der Ansiedlungen sind auf verschiedene Weise mit Johannes Lauffer und seinem Enkel Hans Schleicher direkt oder indirekt verknüpft. Johannes Lauffer gründete 1939 eine Metallwarenfabrik in Markdorf, die 1940 in der Zeppelinstraße ansässig wurde. 1951/1952 entstand die Fima Lenkeit Strick-Fix-Maschinen-Vertrieb von Willi Lenkheit für die Lauffer Strickmaschinen fertigte, die zunächst in der Pulverfabrik ihren Sitz hatte und 1955 in die Strick-Fix-Straße zog, die heutige Daimler-Straße. Beide Unternehmen wurden Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre liquidiert, erläutert Hans Schleicher. Auf oder in Nachbarschaft zu diesen beiden Standorten entstanden in den 60ern neue Firmen.

1964: Im Oktober 1964 stellten Schleicher und Zeigler erstmals auf einer Messe, der Orgatec in Köln, den Intimus dem Fachpublikum vor. | Bild: Foto Scharkowski

Sein Großvater habe zu ihm gesagt: "Wenn du einmal zu mehr kommen willst als ein normaler Arbeiter oder Angestellte, dann geht das nur über Selbstständigkeit", erinnert sich Hans Schleicher. Er hatte Fein- und Elektromechaniker gelernt und arbeitete zunächst beim Bodenseewerk Perkin-Elmer in Überlingen. Zusammen mit den ehemaligen dortigen Arbeitskollegen Fritz Ziegler und Erhard Städele gründete er 1956 ein Feinwerk-Technik-Unternehmen in Bermatingen. Städele stieg schnell wieder aus und die Zwei machten alleine weiter. 1961 brauchten sie größere Produktionsflächen und zogen in den Schießstattweg nach Markdorf.

Geburtsstunde des Aktenvernichters

Wegen der Korrespondenzen mit Auftrag- und Kreditgebern wollte Schleicher Unterlagen sicher vernichtet wissen und kam 1963 auf die Idee, eine Zigarettenschachtel durch die Suppennudelmaschine seiner Mutter zu ziehen. "Es kamen sauber geschnittene, unleserliche Streifen heraus", so Schleicher. Es war die Geburtsstunde des Aktenvernichters Intimus, des elektrischen Papierkorbs. Doch das Interesse war gering, berichtet Schleicher und das Unternehmen kam in die Klemme.

Bürgermeister Thiede verschaffte ihm Kontakt zur Hans Wälischmiller GmbH, damals in Meersburg, die sich in Markdorf ansiedeln wollte. Wälischmiller kaufte das Grundstück im Schießstattweg und übernahm die Beschäftigten. Die Schulden los, zog Schleicher in ein Büro in einer von der Firma Strick-Fix gebauten Baracke und mietete einen Werkstattraum in der ehemaligen Pulverfabrik. Später kaufte Schleicher & Co. dort das gesamte Areal. Doch der Erfolg blieb mangels Vertrieb zunächst aus.

Hans Schleicher heute: Der Aktenvernichter Intimus Simplex steht immer noch in seinem Büro und wird benutzt. | Bild: Wex, Georg

1964 stellten Schleicher und Ziegler auf der Messe Orgatec in Köln fest, das es vier weitere Unternehmen gab, die Aktenvernichter herstellten. Man einigte und arrangierte sich. Fritz Ziegler stieg 1966 aus und gründete die Ziegler GmbH in Bermatingen. Für die Schleicher ging es erst anschließend aufwärts. Es entstand eine Firmengruppe. 1989 wurde das Unternehmen ein AG. Seine Aktien verkaufte Hans Schleicher 1990/1991. Heute heißt das Unternehmen Intimus International Group.

Damals und heute Unsere Serie: In der großen SÜDKURIER-Sommerserie „Gedächtnis der Region“ blicken wir in unseren Lokalteilen zurück in die 60er Jahre und zeigen Ihnen anhand von Bildern, wie sich das Leben am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald verändert hat.

In der großen SÜDKURIER-Sommerserie „Gedächtnis der Region“ blicken wir in unseren Lokalteilen zurück in die 60er Jahre und zeigen Ihnen anhand von Bildern, wie sich das Leben am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald verändert hat. Ihre Bilder: Wir suchen Ihre Bilder und Geschichten aus den 60er-Jahren. Wie sah das Leben in den Dörfern und Städten damals aus? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsschätze und Fotos und wir begeben uns für Sie auf Spurensuche.

SÜDKURIER

Medienhaus,

Lokalredaktion Markdorf,

Hauptstraße 4, 88677 Markdorf, Telefon 0 75 44/

95 22 59 42, E-Mail: markdorf.redaktion@suedkurier.de .Alle Geschichten und Bilder finden Sie im Internet:

http://www.suedkurier.de/gedaechtnis-der-region

Diese Unternehmen machen in den 60er Jahren ihre ersten Schritte Hans Schleicher und der im Januar 2015 verstorbene Stadtarchivar Manfred Ill rekonstruierten aus der Erinnerung und gesammelten Veröffentlichungen teilweise die Industriegeschichte der Markdorfer Wirtschaft. Aktiv wurden in den 60ern weitere Unternehmen: -Die Bodenseewerk-Gerätetechnik GmbH siedelte 1961 ein Zweigwerk in Markdorf an. Hergestellt wurden hochpräzise mechanische Komponenten wie Kreiselgräte für die Navigation. Der Firmenursprung liegt in der Askania Werke AG aus Berlin, ein Rüstungs- und Technologieunternehmen, das im Zweiten Weltkrieg nach Konstanz und dann nach Überlingen zog. 1947 wurde daraus die Askania Werke AG Bodenseewerk Überlingen. 1954 erwarb die amerikanische Perkin-Elmer Corporation die Mehrheit, woraufhin es Bodenseewerk Perkin-Elmer GmbH. & Co. KG hieß. Ein Großteil steckt heute in der Diehl-Gruppe. Das Markdorfer Werk stand neben der Firma Alpla, die später das Grundstück kaufte. -Die Firma Rohwedder wurde 1956 in Markdorf von Hans Rohwedder gegründet und fertigte Präzisionswerkzeuge und Maschinen. 1966 wurde das Unternehmen eine KG. Einer der Gesellschafter war Helmut Kyburtz. 2000 wurde Rohwedder eine AG und der Firmensitz wurde nach Bermatingen verlegt. Bis Ende 2010 war die Ausbildungswerkstatt weiter im Schießstattweg in Markdorf. Nach Umstrukturierungen heißt das Unternehmen heute IWM Automation Bodensee GmbH. -Die Alpla-Werke begannen 1964 in Markdorf mit der Herstellung von Verpackungen aus Kunststoff, insbesondere Plastikflaschen. Produziert wurde zunächst in einer Baracke, die zuvor der etwa 1963 liquidierten Firma Lenkeit-Strick-Fix-Maschinen-Vertrieb in der "Strick-Fix-Straße" gehörte. Später wurde sie in Daimlerstraße umbenannt. Etwa 1965 erwarb Alpla das gesamte Grundstück mit sechs Baracken, die abgerissen wurden. -Die Helmut Kyburz KG entstand 1956 in der Daimlerstraße. 1964 bis 1968 lernte dort Albert Weber den Beruf des Werkzeugmachers. 1966 wird Kyburz Teil der neuen Rohwedder KG. 1969 machte Weber sich zunächst mit einer gebrauchten Drehbank im Hühnerstall auf dem Hof seines Vaters am Gehrenberg selbstständig und gründet die Weber Automotive GmbH. Den ersten großen Sprung macht Albert Weber 1976, als er die in den roten Zahlen steckende Kyburz KG kauft. Es folgt ein beeindruckender Expansionskurs der Weber Automotive GmbH mit inzwischen sieben Standorten und über 1500 Mitarbeitern. -Die Firma Fleck, Haller, Habisreuter entstand 1954. Die Firma Josef Wagner (damals in Fischbach, seit 1981 in Markdorf) kaufte damals die Maschinen der in Konkurs gegangenen Metallwarenfabrik Johannes Lauffer in der Zeppelinstraße und verkaufte sie weiter an Fleck, Haller, Habisreuter. Der damalige Konkursverwalter vermietete die Produktionshallen ebenfalls an das neue Unternehmen. Bis Anfang der sechziger Jahre produzierte es in Markdorf. Das Unternehmen baute 1960 ein erstes Gebäude in Bermatingen. Heute ist dies die Maschinenfabrik Bermatingen. (wex)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein