Für den Klimaschutz Radfahren und dadurch CO 2 einsparen. Das macht im Rahmen der dreiwöchigen Kampagne Stadtradeln in diesem Jahr erstmals auch Markdorf. Von Samstag, 22. Juni, bis Freitag, 12. Juli, sollen so viele Kilometer wie möglich zusammenkommen. Der Bodenseekreis ist zum zweiten Mal bei der Aktion mit dabei.

„Bei uns haben sich bereits 132 Fahrer und 26 Teams angemeldet“, ist Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, zufrieden. Während des Stadtfests wird am Samstag, 22. Juni, eine Auftaktveranstaltung stattfinden. Dann kommen alle Teams aus dem Bodenseekreis in Markdorf zusammen und werden dort von Bürgermeister Georg Riedmann sowie Landkreis-Fahrradkoordinator Stefan Haufs begrüßt.

Auftaktveranstaltung während des Stadtfests

Auf der Rathausbühne werden Musik- und Tanzvorführungen geboten. Kinder und Jugendliche können ihr Wissen bei einem Rad- und Stadtfestquiz erproben und Preise rund um das Fahrrad gewinnen. Zuvor sind die Teams aus sechs Orten bei einer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club organisierten Sternfahrt mit dabei: Tettnang über Meckenbeuren, Friedrichshafen und Überlingen über Daisendorf und Bermatingen.

„Die Aktion richtet sich sowohl an Pendler, als auch an Freizeitradler und die Kilometer müssen nicht zwingend im Bodenseekreis gefahren werden“, erklärt Stefan Haufs. Der Stadt Markdorf ist es laut Lucie Fieber wichtig, dass auch Feriengäste, etwa auf dem Campingplatz, mit eingebunden werden.

Teilnehmer können Preise abräumen

Als besonderen Anreiz für das Mitmachen beim Stadtradeln sollen, wie Lucie Fieber berichtet, verschiedene Preise dienen. So werden beispielsweise die beste Schulklasse, das beste Familienteam und die besten Einzelradler ausgezeichnet. Der Landkreis vergibt ebenfalls Preise, die sich von denen der Stadt Markdorf unterscheiden. Am Freitag, 19. Juli werden alle auf einer Abschlussveranstaltung verliehen.

Informationen und Anmeldung im Internet:

