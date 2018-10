Die Stadt zeigt sich in diesen Tagen von ihrer schönsten Seiten. Dank des anhaltenden ruhigen Hochdruckwetters kann man den Sonnenschein genießen, wenn sich der Morgendunst aufgelöst hat – und das bei fast sommerlichen Temperaturen.

Stattlich zeigt sich die vor einigen Jahren neu angepflanzte Linde beim Kirchgarten. Auch dies ein Idyll mitten in der Stadt, das dreimal in der Woche die Markdorfer Boule-Spieler anlockt. Aber die achten auf ihre Kugeln, weniger auf die Blumen. | Bild: Jörg Büsche

Die Mitarbeiter der Markdorfer Stadtgärtnerei finden allerdings kaum Muße, sich über die Bilderbuchperspektiven der Gehrenbergstadt zu freuen. Obwohl das Laub erst im November massiv von den Bäumen fallen wird, müssen auch jetzt schon Wege und Plätze freigehalten werden. Insbesondere die Radwege müssen regelmäßig von den Blättern befreit werden, weil hier sonst erhöhte Rutschgefahr herrscht.

Auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind damit beschäftigt, Laub zu beseitigen. Sie blasen die Blätter mit ihren kräftigen Gebläsen zusammen, um sie anschließend in der Stadtgärtnerei kompostieren zu lassen. Denn so gewiss wie der nächste Winter kommt auch der nächste Frühling.

Auch Keshia Preuß, Mitarbeiterin der Markdorfer Stadtgärtnerei, hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Die Rabatten und Beete werden für den kommenden Winter vorbereitet. | Bild: Jörg Büsche

Für den trifft die Stadtgärtnerei schon jetzt ihre Vorbereitungen. "Wir setzen die Tulpenzwiebeln, damit es im Frühjahr wieder schön bunt ist", erklärt Stadtgärtnerin Monika Beder. Gesetzt werden kann aber erst dann, wenn die vorhandenen Pflanzen abgeräumt sind. Das geschieht im Moment mit Hochdruck. "Kommt erst das Sudelwetter, dann macht die Arbeit in den Beeten keinen Spaß mehr", erzählt die Stadtgärtnerin.

Der Turm von St. Nikolaus ist herbstlich bunt gefasst. | Bild: Jörg Büsche

Über die derzeit hohen Temperaturen freut sich Stefan Mutter, der Leiter des Markdorfer Betriebshofs. Ihm ist es recht, wenn der Frost noch auf sich warten lässt. Seine Mitarbeiter können so noch beim Laub-Entfernen unterstützen, sofern sie nicht mit der Müllbeseitigung befasst sind. Das halte besonders nach dem Wochenende an bestimmten Stellen in der Stadt sehr auf. Auch hier lege man ein besonderes Gewicht auf die Radwege, damit Glasscherben dort rasch fort seien und kein Radler sich die Reifen kaputt mache.

Die Bäume hängen noch voller Äpfel, das Laub wird spärlicher. | Bild: Jörg Büsche

