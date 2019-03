Wie sieht die Arbeit in Zukunft aus? Wie müssen Unternehmen aufgestellt sein? Welche Werte spielen eine Rolle? Wie sieht ein neues Wirtschaftsverständnis aus? Fragen, mit denen sich die SAP Markdorf im Forschungsprojekt "QuatraVista" beschäftigt. In diesem soll ein Unternehmen nicht nur nach dem finanziellen Aspekt bewertet werden, sondern auch nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Punkten. "Es geht darum, ein Unternehmen ganzheitlich zu betrachten", erklärt Projektkoordinator und SAP-Standortleiter Carlo Bevoli. Die Idee sei, ein Kennzahlen-Gerüst zu entwerfen, bei dem Geld, Gesellschaft, Natur und Wissen gleichermaßen berücksichtigt werden. So sollen sich Unternehmen an diesem ausrichten und gesteuert werden können.

Werteorientiertes Wirtschaften

In dem Projekt gehe es nun darum, mit den Projektbeteiligten ein Navigationssystem für werteorientierte Unternehmen zu erarbeiten. Zu den Partnern zählen Bingenheimer Saatgut, Bodan Großhandel für Naturkost und Bohlsener Mühle. "Das Entscheidende ist, dass wir als Gesellschaft unser Wirtschaftsleben bisher nur an der finanziellen Kennzahl ausrichten", so Bevoli. Doch auch die anderen Dimensionen sollen eine Rolle spielen – vor allem mit Blick in die Zukunft. Das Projekt, das im Herbst begonnen wurde, ist auf zwei Jahre angelegt und wird von SAP Markdorf koordiniert. Das Gesamtvolumen liegt bei 2,4 Millionen Euro, davon werden 1,4 Millionen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Insgesamt gibt es 17 Projekte, in denen neue Arbeitsmodelle für die Herausforderungen des digitalen Wandels erprobt werden – eines davon in Markdorf. "Ein Ziel wäre es, wenn die Kennzahlen, die wir entwickeln, dann allgemein gültig wären", so Bevoli.

SAP Markdorf

Der Standort Markdorf war bis 2010 Hauptsitz der damaligen TechniData AG. Die TechniData AG war langjähriger Entwicklungspartner der SAP für Softwarelösungen im Bereich Environmental, Health and Safety. 2010 wurde TechniData von der SAP übernommen und ist seitdem eines von weltweit 21 Entwicklungszentren der SAP. Der Fokus des SAP-Entwicklungszentrums in Markdorf liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiter am Standort entwickeln hauptsächlich Softwarelösungen, mit denen Unternehmen nachhaltig produzieren und gesetzliche Vorschriften, beispielsweise im Bereich Produktsicherheit, einhalten können. Der Standort Markdorf ist zugleich aber auch Vorreiter in Sachen Innovation und Digitalisierung. Außerdem ist Markdorf auch SAP-Ausbildungsstandort für die dualen Studiengänge Informatik, Informationstechnologie und Wirtschafts-Informatik. (shn)