Markdorf – Die Fußballweltmeisterschaft hat auch in der Grundschule Leimbach ihre Spuren hinterlassen: Zwar ist Deutschland mittlerweile ausgeschieden und musste die Heimreise aus Russland antreten, allerdings ist dies nicht das Ende der WM. Das finden zumindest die Schüler und deren Lehrerin Veronika Boll, wie es in einem Bericht der Grundschule heißt.

Die Schüler der 3. und 4. Klassen beschäftigen sich seit Beginn der WM mit dem Gastgeberland Russland, den teilnehmenden Ländern und ihren Nationalhymnen, gestalten die Länderfahnen und erfahren viel über die deutsche Nationalmannschaft, unter anderem auch mithilfe der Sportseiten des SÜDKURIER. Im Sport vertraten die Schüler in einer Mini-WM die Länder Deutschland, Frankreich, Spanien, Brasilien und Portugal. Im Moment liegt Brasilien zwar noch in Führung, ist aber dicht gefolgt von Deutschland und Frankreich. Alle Schüler und Schülerinnen vertreten eifrig ihr Land und wollen den Mini-WM-Titel für sich nach Hause bringen, heißt es in der Mitteilung der Schule.

