von Kerstin Oettle

"Das schönste in der Vorweihnachtszeit ist der Adventskalender", strahlt die neunjährige Lena übers ganze Gesicht. "Und dass man wieder mehr Zeit mit der Familie zusammen verbringt", ergänzt Magdalena (9) mit einem Lächeln. Beide Mädchen sind Engel im Krippenspiel in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche, in dem 29 Kinder zwischen vier und 13 Jahren begeistert mitwirken.

Im Stück "Der Engel, der nicht mitsingen wollte", geht es um Engel, die sich weigern, den Frieden auf der ganzen Erde singend zu verkünden, den es doch gar nicht überall gibt. Doch in der großen Engelsrunde wird nicht versucht, die beiden zum Singen zu überreden, sondern dass sie in die Welt hinausgehen, zu den Menschen und an Orte, wo noch kein Frieden herrscht. Die Himmelsboten sollen in den Menschen die Sehnsucht nach Frieden wecken, den Hass beseitigen sowie Lug und Trug aufdecken.

Hauptengel (Lena Löcken) spricht zu den zwei Engeln: "Ihr liebt die Wahrheit, also geht hinaus und versucht, sie überall leben zu lassen. Wir werden währenddessen für Euch und alle Menschen vom Frieden singen." Verkündet wird sie im Krippenspiel an Heiligabend um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus, wozu alle Familien willkommen sind. Natürlich werden sich in diesem Stück auch Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem machen, sich Brot und Stall mit den Hirten und Schafen teilen und das Christkind wird geboren.

Alle jungen Spieler anzuleiten, zu koordinieren, Texte zu schreiben, Kostüme auszusuchen und teils noch zu basteln, darum kümmern sich vier Frauen und Mütter der Pfarrgemeinde. "Nach den Sommerferien legen wir bereits mit den Krippenspielvorbereitungen los, sind mit den Kindern sowie einer Menge Spaß dabei und freuen uns nach fünf Proben auf Heiligabend", berichtet Mitinitiatorin Manuela Zurell.