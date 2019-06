Seit Dienstagnachmittag ist es offiziell für jedermann sichtbar: Im Foyer des Rathauses kündet eine montierte Tafel davon, dass Markdorf eine „Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement„ ist.

Während eines kleinen Festaktes haben Bürgermeister Georg Riedmann und Claus Greiser, Leiter Energiemanagement der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, das Qualitätssiegel enthüllt.

Motivation für die nächsten Schritte

Riedmann freute sich über das Siegel und lobte die städtische Energiemanagerin Eva Glöggler mitsamt Team und sämtliche beteiligten Mitarbeiter. Diese Zertifizierung gehe mehr in die Tiefe und umfasse mehr Prüfkriterien als der European Energy Award (EEA). Doch Markdorf steht in Sachen Energiemanagement am Anfang. „Wir haben tatsächlich einiges erreicht... es ist noch ein langer Weg und der wird viel Anstrengung erfordern.“ Das Siegel diene als Motivation für weitere Schritte.

Basis für weitere Verbesserungen

Greiser beleuchtete das Prozedere zur Erlangung des Siegels, was innerhalb von rund fünf Monaten gestemmt worden sei. Es gehe nicht zuvörderst um Investitionen etwa in Fotovoltaik-Anlagen, sondern um „Maßnahmen, die eigentlich kein Geld kosten“. Etwa um konsequente monatliche Kontrolle der städtischen Liegenschaften, um deren Verbrauch zu verringern. Die nächsten Schritte? Beispielsweise weitere Optimierungspotenziale bei Gebäudebegehungen erschließen, mehr Gebäude in die intensive Bearbeitung aufnehmen, jährliche interne Selbstüberprüfung sowie eine externe Überprüfung nach drei Jahren.

Viele Einzelmaßnahmen verwirklicht

Laut Stadt gibt es diverse Maßnahmen: Seit 2010 werden schrittweise die Straßenbeleuchtungen auf LED umgestellt. Für die E-Mobilität sind inzwischen vier Ladesäulen verfügbar. Für Bürger gibt es Energieberatungen im Baurechtsamt durch die Energieagentur Bodenseekreis. Für solare Bürgerdächer werden Dachflächen von städtischen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Mindestens seit 2011 wird Ökostrom bezogen.

Die LED-Beleuchtung in der Musikschule bedeutet eine CO 2 -Einsparung von mehr als 11 Tonnen pro Jahr. Außerdem werde nachhaltige Wärme erzeugt: beispielsweise mittels Pelletheizung im Alten Kloster und im Feuerwehrhaus, mittels Holzfeuerungsanlage im Hepbacher Kindergarten und Vereinsheim, mittels Wärmepumpe im Ittendorfer Kindergarten St. Martin.

Die Stadt Markdorf wurde im Mai für vorbildliches Energiemanagement zertifiziert (von links): Claus Greiser (Landesenergieagentur Baden-Württemberg), Eva Glöggler (Energiemanagerin Stadt Markdorf), Monika Schneider (Hochbauamt Stadt Markdorf), Bürgermeister Georg Riedmann und Landesumweltminister Franz Untersteller. | Bild: Grupp, Helmar

Umweltminister Franz Untersteller hatte im Mai außer Markdorf drei weitere Kommunen für vorbildliches Energiemanagement während der internationalen Klimakonferenz „International Conference on Climate Action“ (ICCA 2019) in Heidelberg ausgezeichnet.