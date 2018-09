Rosemarie Hörmann ist gemessen an ihrem Alter noch topfit. Damit das so bleibt, geht die 80-Jährige einmal pro Woche zur Gymnastik. Es ist nicht nur ein Ritual, sondern auch eine Leidenschaft. Daneben spielt die siebenfache Großmutter gerne Gesellschaftsspiele und lehrt den Jüngsten ihrer Familie ein ums andere Mal das Verlieren.

"Man muss was tun, sonst schläft man immer mehr ein", sagt Hörmann im Brustton der Überzeugung. Das darf sie auch, schließlich ist sie selbst ein lebender Beweis dafür, dass Beschäftigung dem Körper guttut. "Auch für den Kopf muss man was tun", betont die einstige Ingenieurin und tippt mit dem Zeigefinger gegen denselben.

Bei so vielen Spielen kommt sicher keine Langeweile auf: Rosemarie Hörmann (von links), MGH-Leitung Renate Hold, Jonas Trapp, Lehrer Niklas Thomas, Maxi Schmucker und Heidi Göricke. | Bild: Heuser, Christoph

Hörmann trat an das Team des Mehrgenerationenhauses (MGH) heran und schlug vor, dass dort ein Spielenachmittag etabliert werden könnte. Ein Zufall sorgte dafür, dass die Umsetzung schnell erfolgte. Denn Niklas Thomas ist Lehrer am Bildungszentrum, wo er seit anderthalb Jahren die Brettspiel-AG leitet. Ungefähr zeitgleich mit Rosemarie Hörmann fragte auch Thomas an, ob Interesse besteht, die Brettspiel-AG einmal im Monat im MGH auszurichten.

"Als Lehrer lernt man die Schüler beim Spielen von einer ganz anderen Seite kennen", sagt Thomas. Für die Schüler sei die Brettspiel-AG auch deswegen interessant, weil dadurch Kontakte außerhalb des eigenen Jahrgangs entstehen. "Ansonsten besteht nur eine Verbindung zu Mitschülern, die maximal ein Jahr älter oder jünger sind."

Dieser Aspekt wird durch die Zusammenarbeit mit dem MGH noch ausgeweitet. Die Großeltern von Jonas Trapp wohnen in Mainz, daher sieht er sie selten. "Auch für uns ist es gut, etwas mit älteren Menschen zu machen", sagt er und fragt, "wann haben wir sonst schon die Gelegenheit dazu?"

Spielenachmittag für Jung und Alt: Ab sofort findet an jedem dritten Montag eines Monats von 15 bis 17 Uhr der Spielenachmittag im Wohnzimmer des Mehrgenerationenhauses (Spitalstraße 3, 88677 Markdorf) statt. Menschen jeden Alters sind herzlich eingeladen. Der erste Spielenachmittag wird am 24. September sein.

