Hans Strohm, Inhaber von Hugos Papierladen in der Hauptstraße, hat zum 19. Oktober seinen Papier- und Schreibwarenladen nach 25 Jahren zugemacht. „Die Geschäfte liefen einfach seit 2017 nicht mehr so gut, da habe ich mir überlegt, die Möglichkeit auf einen vorgezogenen Ruhestand wahrzunehmen“, erzählt Strohm. Als Grund gibt er die Entwicklung im Schreibwarengeschäft an. „Heute läuft alles nur noch über den Großhandel, Firmen wie Leitz oder Pelikan interessieren sich für Läden meiner Größenordnung nicht mehr und die Konditionen der Großhändler sind nicht die besten.“ Daher habe er auch darauf verzichtet, einen Nachfolger zu suchen, denn das lohne sich schlicht nicht mehr.

"Kunden waren immer dankbar"

Insgesamt hatte er eine gut Zeit in Markdorf, resümiert Hans Strohm: „Die Kunden hier waren immer sehr dankbar, daher tut es mir um sie wirklich leid.“ Jedoch betont er gleichzeitig, dass er nur von den Markdorfer Kunden allein nicht leben könne, dafür brauche es mehr Kunden von außerhalb, doch von denen habe er in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr viele gesehen. „Die fahren jetzt woanders hin, wo es einfach attraktiver ist und mehr geboten wird.“

Strohms Ansicht nach fehlt es an einem überzeugenden Stadtmarketing-Konzept. „Es wurden immer viele Aktionen besprochen. Dabei kam aber insgesamt gesehen nicht viel herum.“ Grundsätzlich sieht er die Entwicklung in der Vergangenheit zu einem einheitlichen Stadtmarketing positiv, jedoch führe es heute eher zu nichts.

Kneipenwirt Burak Tunckiran zusammen mit seinem Hund Simba. | Bild: Jan Manuel Heß

Neues Bierpub im "Capri"

Noch in diesem Jahr wird der Markdorfer Gastronom Burak Tunckiran im ehemaligen Eiscafé Capri – gegenüber der Stadthalle – ein neues Bierpub eröffnen. Tunckiran, der bereits seit zwei Jahren die Shisha-Bar in der Poststraße betreibt, möchte sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllen, wie er dem SÜDKURIER gegenüber angibt. „Ich bin selbst eher der gemütliche Kneipentyp, der gerne auch mal eine Partie Darts spielt. Was das Angebot in diesem Bereich angeht, ist hier in Markdorf noch Luft nach oben.“ Seinen Vorstellungen nach soll sein Bierpub die Möglichkeiten eines Kneipenbummels in der Innenstadt erweitern. „Es fehlt schon an Abwechslung, es macht doch einfach mehr Spaß, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und in mehr als zwei Kneipen bummeln kann.“ Um an die lange Tradition des Eiscafés zu erinnern, möchte Tunckiran seinen Pub „La Capri – Bierpub“ nennen. „Das ist mir wichtig, das Capri gab es schon ewig hier in Markdorf, und das möchte ich respektieren.“

Derzeit wird noch die neue Einrichtung in der Salzoase aufgebaut, die dann zum 17. November wiedereröffnet. | Bild: Heß, Jan Manuel (Extern)

Weiter geht es für die Salzoase in der Marktstraße. Zum 17. November wird die Markdorfer Unternehmerin Desiree Rahn die Salzgrotte neu eröffnen. „Ich werde dort alles rund um das Thema Salz anbieten, also die Besuche im Salzraum, aber auch entsprechende Produkte“, erklärt die Unternehmerin. Ebenfalls neu im Angebot werden Massagen und Musikabende sein.

"Ich möchte dazu beitragen die Altstadt zu erhalten, sie ist essentieller Bestandteil Markdorfs", sagt Unternehmerin Desiree Rahn. | Bild: Heß, Jan Manuel (Extern)

Proma-Händler Alexander Kauderer kündigt Veränderungen an

Veränderungen kündigt Proma-Händler Alexander Kauderer an: „Ich werde mich Anfang kommenden Jahres neu ausrichten, wie genau das aussehen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen sind.“ Als Grund gibt er familiäre und wirtschaftliche Gründe an. Derzeit führt Kauderer insgesamt vier Läden: das Café Ludwig, die Stylebox und das Sport-2000-Fachgeschäft im Proma sowie den Vaude-Store in der Hauptstraße. Für ihn ist der Standort Markdorf durchaus ein guter, der Potenzial habe. "Ich bin seit elf Jahren im Proma dabei und habe das nie bereut. Sicher, nach oben ist immer Luft, und die gilt es künftig noch besser auszufüllen, dafür braucht es aber ein gutes Konzept."

Alexander Kauderer bereibt vier Geschäfte in Markdorf und ist zufrieden: "Markdorf und das Proma sind gute Standorte, auf die ich weiterhin setzen werde", sagt er. | Bild: Heß, Jan Manuel (Extern)

Bereits einen Nachfolger hat das Ladenlokal "Am Stadtgraben 10" gefunden. Nachdem Klaus Paschke Anfang Oktober mit seinem Männermodengeschäft Instyle in die Hauptstraße umgezogen ist, wird an seiner alten Wirkungsstätte bereits hinter abgeklebten Schaufenstern fleißig gewerkelt. Eine Boutique soll dort demnächst eröffnen.

Online-Handel und Verkehrssituation machen Händlern zu schaffen Bernhard Nattermann, Referent für Handel, Dienstleistung und Tourismus der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben, spricht im Interview über die allgemeine Situation des stationären Einzelhandels und die Markdorfs im Speziellen. Man hört oft, der Stadt fehle ein schlüssiges Einzelhandelskonzept, das die Innenstadt beleben könne. Ist es um Markdorf so schlecht bestellt? Die IHK sieht den Einzelhandelsstandort Markdorf nicht so kritisch, im Gegenteil, wir sehen durchaus Vorzüge und weiteres Potenzial. Markdorf ist ein Magnet, die Einwohnerzahl hat überdurchschnittlich zugelegt und damit auch die absolute Kaufkraft. Zudem liegt die Kaufkraft je Einwohner deutlich über dem Durchschnitt im Bodenseekreis. Das heißt, die Kaufkraft wird vor Ort rein rechnerisch vollständig gebunden und fließt nicht ins Umland ab, das gelingt keinem einzigen anderen Unterzentrum in unserer Region. Wo liegen die Ursachen? Der Einzelhandel hat mit einem stetigen und intensiven Strukturwandel sowie starkem Wettbewerb zu kämpfen. Der größte Druck geht vom Internet und Online-Handel aus. Bei Textilien betragen die Online-Einkäufe bereits 25 Prozent. Diese Umsätze fehlen natürlich in den Innenstädten. In Markdorf kommt hinzu, dass die Verkaufsfläche pro Einwohner deutlich über dem Durchschnitt liegt und dadurch starker Wettbewerb herrscht. Fallende Umsätze führen dann schneller als andernorts zu Geschäftsaufgaben. Wie müsste ein effektives Konzept aussehen? Einzelhandelskonzepte sind nur dann erfolgreich, wenn sie in der Praxis mit allen Akteuren einer Stadt entwickelt werden, auf die Stärken des Standortes abzielen und in einer gemeinsamen Strategie münden. Gutachter zeigen oft Lücken im Handelsangebot auf und weisen auch auf etwaigen Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen hin, dazu zählen zum Beispiel ausreichend Parkplätze und Kosten, Parkleitsystem, ÖPNV-Angebot, Aufenthaltsqualität und mehr. Wo wurden Fehler gemacht? Das lässt sich aus der Ferne immer nur schwer beurteilen. In Umfragen wird natürlich immer wieder die Verkehrssituation bemängelt. Daran trägt Markdorf keine Schuld. Entspannung wird es erst mit dem Bau der Südumfahrung geben. Wichtiger ist jetzt aber, nach vorne zu schauen und an einem Strang zu ziehen. Es gibt immer gute Ideen und Anknüpfungspunkte, um das Erscheinungsbild einer Innenstadt und die Aufenthaltsqualität zu verbessern: Grünflächen und Blumenbeete, Beleuchtung, Leitsystemen für Besucher, Attraktionen für Kinder und Angebote für Touristen ausweiten, Bänke und Ruheoasen, kostenloses WLAN undsoweiter. Ist der Einzelhandel in den Kleinstädten noch zu retten? Auch in Kleinstädten wird es zukünftig noch stationären Einzelhandel geben. Die Herausforderungen nehmen aber zu. Der Einzelhandel muss dort, wo das Internet die große Konkurrenz ist, seine Vorteile voll ausspielen und ausnutzen, also Beratung und Service optimieren, dann kann er sich behaupten. Wichtiger als in der Vergangenheit wird sein, eine Wohlfühlatmosphäre in der Stadt zu schaffen. Dabei müssen die Kommune und die Händler an einem Strang ziehen. Früher ist man zum Einkaufen in die Stadt gegangen und ist nebenher oder im Anschluss eingekehrt. Heute verhält es sich eher umgekehrt: Man geht in die Stadt, um etwas zu erleben und Essen zu gehen, die Einkäufe werden dann nebenbei oder rein zufällig erledigt. Daher sind ein hochwertiges und innovatives gastronomisches Angebot sowie diverse Events immer wichtig. Fragen: Jan Manuel Heß

