von SK

Der Gong ertönt und alle Kinder gucken. Der tiefe Ton wird gleichmäßig leiser, was bleibt, ist die Aufmerksamkeit der Kinder. Mit weit aufgerissenen Augen starren sie auf Tibor Nagy. Der evangelische Pfarrer sitzt in einem Kreis mit fünf Müttern und ihrem Nachwuchs. Es ist der erste Krabbel-Gottesdienst im Haus im Weinberg.

Bild: Heuser, Christoph

Während Tibor Nagy die Geschichte von Maria und Josef erzählt, stellt sich Sophia auf ihre noch wackligen Beine. "Ouh!", meint die kleine Zuhörerin, die sich an ihrer Mutter festhält. Diese ist froh über das neue Angebot. "Schön, dass es eine kleinkindgerechte Form der Gottesdienste gibt", sagt Mirjam Rick. Die sonntäglichen Kindergottesdienste seien etwas für Kinder, die mindestens fünf Jahre alt sind. "Mit meiner Kleinen kann ich nicht so lange auf einem Fleck hocken", meint Rick.

Ganz anders im Krabbel-Gottesdienst: Während des Gebets kaut ein Baby auf dem hölzernen Jesus herum, ein anderes bricht in Tränen aus. Und Sophia hockt am Xylofon mitten im Sitzkreis und klopft mit einem Schlägel und all ihrer Kraft auf die Klangsteine. Doch es stört niemanden, ganz im Gegenteil. "Die Kinder können sich hier frei bewegen", freut sich Ina Tillner, die mit Eliah und Jonah in der Runde sitzt.

Bild: Heuser, Christoph

Eine halbe Stunde dauert die Veranstaltung. "Genau richtig", empfindet Ina Tillner, "länger darf es nicht sein". In den 30 Minuten wird gesungen, musiziert und am Ende ein Gebet gesprochen.

Video: Heuser, Christoph

Für Tibor Nagy ist der Krabbel-Gottesdienst eine Herzensangelegenheit: "Wir legen den Kindern die christlichen Werte spielerisch nahe." Das Angebot dient auch den Eltern, die möglicherweise den regulären Gottesdienst nicht wahrnehmen können mangels einer Betreuung für das Kleinkind. Das wird von den Besuchern geschätzt, wie von Ina Tillner: "Die Weihnachtsgeschichte mit den Holzfiguren bildlich zu erzählen ist super."

Bild: Heuser, Christoph

Noch lieber wäre der Pfarrer auch mit den jüngsten Mitgliedern der Gemeinde in die Kirche gegangen, dort ist es allerdings zu kalt und weitläufig. Deswegen trifft sich die Gruppe im Haus am Weinberg. Dort haben sie einen überschaubaren Raum, in dem nach Ende des Krabbel-Gottesdienstes Kaffee und Kekse gereicht werden. So hocken die Gäste auch eine halbe Stunde später noch mit Tibor Nagy beisammen und tauschen sich aus.

Zu gerne würde Nagy den Krabbel-Gottesdienst fest etablieren. Für ihn und sein Team ist es schlicht zeitlich nicht zu bewerkstelligen. "Wenn sich eine geeignete Person anbietet, machen wir das sofort", verspricht der Geistliche. So lange findet das Angebot in drei- bis viermal im Jahr statt.