Mit Maria Heubuch (Bündnis 90/Die Grünen) und Norbert Lins (CDU) habe er erstmals Mitglieder des EU-Parlament eingeladen – ungewöhnlich für seine ansonsten kommunal- und regionalpolitische ausgerichteten Diskussions-Veranstaltung, doch mit Blick auf die Europawahl im nächsten Jahr und die gegenwärtig spürbare Europa-Verdrossenheit aus Arneggers Sicht unabdingbar.

Publikum interessiert vor allem der Euro

Nicht die Höflichkeit, sondern eine geworfene Euro-Münze entschied, dass Maria Buch mit ihrer Skizze ihrer Ausschussarbeit in Brüssel und Straßburg begann. Der Euro beziehungsweise die Frage, wie das EU-Parlament damit umgeht, war es denn auch, was das Publikum besonders interessierte. Begonnen bei der Skepsis gegenüber der Effizienz des "Riesenladens in Brüssel, Straßburg und Luxemburg mit seinem gewaltigen Tross", wie Klaus Wosnitzka es formulierte. Fortgesetzt mit Bürgermeister Georg Riedmanns Bitte an die beiden Parlamentarier, dem Publikum zu schildern, mit welchen Summen die Rettung der griechischen Wirtschaft die übrigen Staaten Europas tatsächlich belastet worden sind. Bis hin zu zu den jüngsten Plänen zu einem einheitlichen Bankenwesen sowie der europäischen "Haftungs-" oder "Solidaritäts-Union", nach der sich Manfred Nick erkundigte.

"Die italienischen Schulden werden auch künftig in italienischer Verantwortung bleiben", erklärte Norbert Lins. Die würden nicht von einer "Transfer-Union" aufgefangen. Lins deutete zwar an, dass die Bundesrepublik in Zukunft mehr für die finanzielle Sicherheit in Europa investieren müsse, doch werde das begrenzt sein. Und: Griechenland zahle seine Kreditzinsen. Der finanzielle Aufwand für die verschiedenen Standorte der EU-Administration sei vergleichsweise gering, versicherten Norbert Lins und Maria Heubuch.

Beide wollen Gesamtlösung in Flüchtlingsfrage

Überhaupt waren sich die beiden Europa-Parlamentarier in sehr vielen Punkten einig. Beide plädierten für neue, gesamteuropäische Lösungen in der Flüchtlingspolitik. Maria Heubuch zeigte sich zuversichtlich, auch von Seiten ihren polnischen Parlamentarier-Kollegen Zuspruch zu finden, "sofern man gewisse Anreize schafft". Auch wenn mit der gegenwärtigen Regierung in Warschau wohl kaum Einigkeit zu erzielen sei, "lässt sich ja mit den untereren Ebenen zusammenarbeiten – mit einzelnen Städten oder Regionen", hofft Heubuch.

Norbert Lins wehrte einen Zuhörer-Vorschlag, wonach man Staaten, die sich in der Flüchtlingsfrage sperren, im Gegenzug die finanziellen Leistungen kürzen sollte. Lins warb um Verständnis. Auch in der Bundesrepublik gebe es Regionen, in denen die Begegnung mit Migranten nicht seit langen Jahren zur guten Normalität gehört. Reinhard Nedelas Frage nach nach den Chancen für eine gesamteuropäische Einwanderungspolitik beantwortete Lins mit Skepsis. Guten Integrationsansätzen im Kleinen stellte er die Hemmnisse auf nationaler Ebene entgegen.

Maria Heubuch und Norbert Lins sitzen beide im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, wo die beiden Parlamentarier oftmals uneins seien. Kontrovers sind sie auch beim Thema Handelspolitik mit Drittstaaten, insbesondere wenn es sich um Entwicklungsländer handelt. Harmonisch jedoch ging es zu bei der Publikumsfrage nach Visionen für Europa. Heubuch wie Lins wünschen sich beide mehr Europa – einzeln könnten die Länder der EU weder wirtschaftlich noch politisch etwas ausrichten.

Die Gesprächsteilnehmer Maria Heubuch ist Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, im Entwicklungsausschuss, Stellvertreterin im Fischereiausschuss sowie im Sonderausschuss für Pflanzenschutz. Sie gehört der Delegation für die Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament an. 1958 in Ravensburg geboren, bewirtschaftet sie seit 1980 mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb im Allgäu. Seit 2014 ist sie Mitglied der Grünen, die sie seit 2014 als Abgeordnete im EU-Parlament vertritt.

