„Sicherheit ist Gefühlssache“, erklärt Ernst Arnegger. Er sei lange genug im politischen Geschäft gewesen – sowohl auf Kommunal- als auch auf Landesebene – um zu wissen, wie wichtig die innere Sicherheit, der Schutz vor Bedrohungen jedweder Art sei. „Ohne solche Sicherheit kein Wohlbefinden“, sagt Arnegger.

Wahrnehmung und Wirklichkeit klaffen oft auseinander

Das Thema Sicherheit sei darüber hinaus aber auch insofern „Gefühlssache“, als dass Wahrnehmung und Wirklichkeit oftmals auseinanderklafften. So entstehe bei den Bürgern trotz nach unten weisender Kriminalitätskurven der Eindruck, um sie herum werde es zunehmend gefährlicher.

Bodenseekreis/Ravensburg Schneller vor Ort: So soll sich die Arbeit der Polizei mit dem neuen Standort in Ravensburg verändern Das könnte Sie auch interessieren

Was bedeutet die Änderung der Polizeistruktur für die Bürger?

„Zunächst möchte ich wissen, was die neue ‚Polizeistruktur 2020‘ für konkrete Veränderungen für die Bürger im Bodenseekreis, besonders in Markdorf mit sich bringt“, kündigt der „I mein‘ halt“-Moderator an. Er wolle nachhaken, was es bedeute, wenn die polizeilichen Verantwortlichkeiten der drei Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen jetzt im neu entstandenen Polizeipräsidium (landesweit bestehen 13 davon) zusammengefasst werden – und wenn die bisher dem Polizeipräsidium Konstanz zugeschlagene Friedrichshafener Kriminalpolizeidirektion auch weiterhin in Friedrichshafen bleibt.

Zivilcourage soll thematisiert werden

Erläutern lassen möchte Ernst Arnegger sich auch, inwiefern man bei der Polizei von einer Verbesserung ausgeht, nachdem nun allgemein- und verkehrspolizeiliche Aufgaben in sogenannten Schutzpolizeidirektionen gebündelt werden.

Leiter der Polizeiarbeit in drei Landkreisen: Polizeipräsident Uwe Stürmer. Bild: Polizei | Bild: Polizei

„Anschneiden werde ich auch das Thema Zivilcourage“, sagt der „I mein‘ halt“-Moderator. „Hinsehen statt Weggehen“, laute eine Wegweisung des neuen Polizeipräsidenten in Ravensburg. Doch brauche es zum Hinschauen und Dableiben auch die Gewissheit, dass sich tatsächlich umgehend Helfer einstellen. Solche Gewissheit sei aber schwer zu entwickeln in einem Klima vermeintlich zunehmender Unsicherheit – und vor dem Hintergrund, dass lange Zeit gespart wurde bei der Polizei. „Die Frage ist doch, wie lange dauert es, bis die Polizei eintrifft“, so Arnegger – etwa in Markdorf, wo der Polizeiposten in der Nacht nicht besetzt ist.