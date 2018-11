Markdorf vor 1 Stunde

I mein halt: Ernst Arnegger organisiert Bürgerrunde zum öffentlichen Nahverkehr

Was tut sich in Sachen Elekrifizierung der Südbahn und wann kommt die Interregio-Express-Verbindung für Markdorf im Stundentakt? Über diese und andere Themen will Ernst Arnegger mit Fachleuten in der "I mein halt"-Runde am 28. November im Obertor Markorf diskutieren.