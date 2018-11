Etwa 100 Händler präsentierten sich beim traditionellen Krämermarkt in Markdorf. Bei nahezu spätsommerlicher Witterung haben sogar bunt glänzende Windräder ihre Berechtigung auf den Verkaufsständen. Im Laufe des Tages schlenderten immer mehr Besucher durch die Stadt, insbesondere in der Marktstraße sammelten sich viele Menschen.

Video: Heuser, Christoph

Romano Ruprecht ist zwar schon seit 20 Jahren auf Märkten unterwegs, doch zum ersten Mal ist der Landsberger auf dem Jahrmarkt in Markdorf. "Die Leute hier sind super, immer bleiben welche bei mir stehen und dann werden es immer mehr", sagt Ruprecht, der über die Besucherzahlen nur staunt: "An einem Montag hätte ich nicht damit gerechnet."

Bild: Heuser, Christoph

Darius Chamier verkauft seit 15 Jahren Lammfellprodukte und bemerkt, dass "die Markdorfer eine größere Kaufbereitschaft haben, als viele andere". Ihm kämen die Temperaturen oberhalb der 10 Grad nicht entgegen: "Um Felle zu verkaufen, wäre kälter besser."

Daniela Scheidweiler lässt sich mit ihrem Sohn Lennart trotzdem gerne beraten.

Bild: Heuser, Christoph

Christian Mauch ist ein bekanntes Gesicht auf dem Krämermarkt. 41 Jahre ist er alt, genau so lange kommt er nach Markdorf, wo er den Stand seines Vaters fortführt. Gürtel und Hosenträger sind sein Metier. "Aber nirgendwo verkaufe ich so viele Stofftaschentücher wie in Markdorf", sagt Mauch, "zu 85 Prozent habe ich hier treue Stammkunden".

Bild: Heuser, Christoph

Roland Meyer gibt der kleinen Aurora eine frisch zubereitete Zuckerwatte. Mit seinem Süßwarenbetrieb ist Meyer in Konstanz ansässig und kommt generationsübergreifend "bestimmt schon seit 50 Jahren" auf den Krämermarkt. "Der Markt ist etwas Besonderes, die Leute machen jeden Spaß mit, es ist immer eine Gaudi."

Bild: Heuser, Christoph

Die Destillerie Senft präsentierte sich zum ersten Mal auf dem Elisabethenmarkt. Der Stand im Untertor zog die Besucher nahezu an. Silke Senft (3. von links) bot den Besuchern bereitwillig Proben der Destillate an. Besonders mit "dem ersten Rum vom Bodensee" konnte sie viele Passanten per Zuruf vom Stehenbleiben und Kosten überzeugen.

Bild: Heuser, Christoph

Einer von ihnen ist Klaus Peiler. Die Zigarre brannte ohnehin schon, deswegen kommt der Whiskey gerade recht.

Bild: Heuser, Christoph

Auch die Glühweinstände wurden im weiteren Verlauf des Tages immer dichter besiedelt.

Bild: Heuser, Christoph

Anja und Thomas Klein schlenderte gemütlich über den Krämermarkt. Sohn Jonas freut sich dabei über die obligatorische Zuckerwatte.

Bild: Heuser, Christoph

Auch Aurora freut sich über ihre Zuckerwatte. Die Geschwister Vanilia (von links) und Franceso mögen es schokoladiger.

Bild: Heuser, Christoph

