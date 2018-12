Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, 17 Top-10-Alben und etliche Auszeichnungen sprechen für sich. Howard Carpendale gehört zu den größten Stars der deutschen Schlager-Szene und das seit 50 Jahren. Derzeit tourt er mit "Die Show meines Lebens" durch die größten Hallen in Deutschland.

Im Sommer dürfen sich dann die Markdorfer auf den 72-jährigen Südafrikaner freuen, zu dessen größten Hits "Das Schöne Mädchen von Seite Eins" "Fremde oder Freund", Tür an Tür mit Alice“, „Ti Amo“, "Hello Again" zählen. Am Freitag, 5. Juli, wird er auf dem Marktplatz mit Charisma und Emotionen das Publikum für sich begeistern.