Beim Homecoming-Konzert gab es unter anderem das Prelude aus Marc Antoine Charpentiers „Te Deum“ zu hören. Sowohl der „Blumenwalzer“ als auch der russische Tanz „Trepak“ – beide aus Peter Tschaikowskys Nussknacker-Suite – kamen beim Publikum und beim Dirigenten so gut an, dass sie nochmals als Zugabe gespielt wurden.

Video: Jan Manuel Heß

Kindheitstraum wird wahr

Johannes Eckmann erfüllte sich mit dem Dirigieren des russischen Tanzes einen Kindheitstraum: „Als Vierjähriger hörte ich das Stück zum ersten Mal und wollte es immer mal dirigieren.“

Beim „Blumenwalzer“ aus der Nussknacker-Suite hielt es einige Besucher nicht mehr auf den Sitzen. | Bild: Jan Manuel Heß

Projekt als Möglichkeit, Kontakt zur Heimat zu halten

Das Projekt „Homecoming-Orchester“ entstand auf Initiative einiger ehemaliger Schüler des Jungen Kammerorchesters und stieß bei Johannes Eckmann auf offene Türen. „Für die Ehemaligen, die nach dem Verlassen der Musikschule weiterhin der Musik verbunden geblieben sind, ist dies eine schöne Gelegenheit, sich wiederzusehen und Kontakt zu ihren musikalischen und heimatlichen Wurzeln zu halten.“

Doris Rode (vorn) von den Musikfreunden Markdorf zusammen mit den ehemaligen Musikschülern Antonia Berger, May Wiessner und Alexander Bernhardt (stehend am Bass). | Bild: Jan Manuel Heß

Nächste Auflage soll in der Stadthalle stattfinden

Er würde es begrüßen, wenn aus diesem Projekt eine feste Institution werden würde, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER verriet: „Im kommenden Jahr wird es wieder ein Homecoming-Konzert geben, und zwar am 3. Januar, nur diesmal dann in der Stadthalle in Markdorf.“

Johanna Riebe hat vor eineinhalb Jahren Markdorf verlassen und seitdem ihr Cello nicht mehr allzu häufig hervorgeholt. „Es hat mir schon etwas gefehlt, deswegen war es ein echt tolles Konzert. Die erste Probe war etwas chaotisch, aber die zwei weiteren intensiven Proben haben viel gebracht.“ Für sie sei es ein sinnvolles Projekt, denn „es hat mich wieder motiviert“.