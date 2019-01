Milch ist seit gut 80 Jahren das Geschäft der Familie Weigele und ihrem am Gehrenberg gelegenen Hof. Daher lag es nahe, die eigene Milch in einem kleinem Hofladen auch direkt zu zu verkaufen. Doch bei Weigeles gibt es keine herkömliche Milch am Automaten. „Wir haben uns entschlossen ausschließlich die sogenannte A2-Milch in unserem neuen Hofladen anzubieten, da wir überzeugt sind, dass viele Menschen dieses Angebot zu schätzen wissen“, erzählt Andrea Weigele.

Die Bezeichnung A2 beziehungsweise A1 bezieht sich auf die jeweiligen Aminosäuren-Anteile im Eiweiß der Milch. Bei der A2-Milch soll es sich um eine unveränderte Variante der natürlichen Vollmilch handeln. Der Unterschied zwischen beiden Varianten liege Untersuchungen zu Folge in einer Abweichung des Beta-Kaseins. Zwar gibt es aktuell noch keine eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verträglichkeit, doch hat die A2-Milch mittlerweile unabhängig davon viele Anhänger gefunden. „Mein Mann Willie liebt Rohmilch, doch vor einiger Zeit bekam sie ihm einfach nicht mehr, dann probierte er die A2 aus und er hatte keine Beschwerden mehr“, so Andrea Weigele.

Da es genetisch bedingt ist, welche Eiweiß-Variante eine Kuh produziert, muss dies zuvor anhand einer Gewebeprobe im Labor bestimmt werden, um auch tatsächlich A2-Milch zu erhalten. „Der Aufwand ist schon recht groß und bringt durchaus Mehrarbeit mit sich, weil vor dem Melken immer die Anlage extra gereinigt werden muss, nachdem die anderen dran waren“, erklärt Tochter Linda Weigele. Der Familie ist bewusst, dass der Verkauf der A2-Milch ein Experiment ist, aber eines, „an das wir alle glauben“, so Andrea Weigele.

Den Hofladen gibt es seit dem 20. Januar und er bietet neben der A2-Milch auch regionale Produkte, wie etwa Honig oder Eier sowie Heißgetränke an. „Man bekommt bei uns leckere heiße Schokolade oder auch Milchkaffee und die Bank vor dem Laden lädt zum verweilen ein“, sagt Linda Weigele.